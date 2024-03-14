ПАОК
14.03.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
- : -
Не начался
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П1
1.8
Х
3.7
П2
4.7
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Динамо
Статистика матча ПАОК - Динамо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ПАОК» против «Динамо» З, ответный матча 1/8 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта 2024, в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПАОК» – «Динамо» З
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».