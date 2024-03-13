ПСЖ
13.03.2024, среда, 23:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
Франция. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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П1
1.5
Х
4.6
П2
6.8
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Ницца
Статистика матча ПСЖ - Ницца
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ниццы», матч 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта 2024, в 23:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».