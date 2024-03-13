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Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ниццы», матч 1/4 финала Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта 2024, в 23:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ницца»