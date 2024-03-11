Газиантеп
11.03.2024, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
3.7
Х
3.45
П2
2.02
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Бешикташ
Статистика матча Газиантеп - Бешикташ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Газиантеп» против «Бешикташа», 29-й тур Суперлиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Газиантеп» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «Футбол».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».