Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Лас-Пальмас» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Лас-Пальмас» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Лас-Пальмас
    10.03.2024, воскресенье, 18:15
    Испания. Примера, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4.7
    Х
    3.45
    П2
    1.87
    Реклама, 18+
    Атлетик
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Лас-Пальмас
    13
    Альваро Вальес
    ВР
    3
    Серджи Кардона
    ЛЗ
    15
    Мика Мармоль
    ЦЗ
    23
    Сауль Коко
    ЦЗ
    28
    Хулиан Араухо
    ПЗ
    10
    Альберто Молейро
    ЛП
    20
    Кириан Родригес
    ЦП
    8
    Максимо Перроне
    ЦП
    5
    Хавьер Муньос
    ЦП
    17
    Мунир Эль-Хаддади
    ПП
    9
    Сандро Рамирес
    ЦФ
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Атлетик
    1
    Унаи Симон
    ВР
    19
    Иманол Гарсия де Альбенис
    ЛЗ
    4
    Айтор Паредес
    ЦЗ
    5
    Ерай Альварес
    ЦЗ
    24
    Беньят Прадос
    ПЗ
    6
    Микель Весга
    ЦП
    7
    Алекс Беренгер
    ЦП
    14
    Дани Гарсия
    ЦП
    9
    Иньяки Уильямс
    ЦП
    30
    Унаи Гомес
    ЦП
    12
    Горка Гурусета
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Лас-Пальмас
    Атлетик
    4-5-1
    13
    Вальес
    3
    Кардона
    15
    Мармоль
    23
    Коко
    28
    Араухо
    10
    Молейро
    20
    Родригес
    8
    Перроне
    5
    Муньос
    17
    Эль-Хаддади
    9
    Рамирес
    4-5-1
    1
    Симон
    24
    Прадос
    4
    Паредес
    5
    Альварес
    19
    Гарсия де Альбенис
    6
    Весга
    14
    Дани Гарсия
    9
    Уильямс
    30
    Гомес
    7
    Беренгер
    12
    Гурусета
    Остались в запасе
    Лас-Пальмас
    Атлетик
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетик
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Атлетик», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Атлетик»

    «Лас-Пальмас» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+