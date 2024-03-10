Лас-Пальмас
10.03.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
4.7
Х
3.45
П2
1.87
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Атлетик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лас-Пальмас
13
Альваро Вальес
ВР
3
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Мика Мармоль
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
28
Хулиан Араухо
ПЗ
10
Альберто Молейро
ЛП
20
Кириан Родригес
ЦП
8
Максимо Перроне
ЦП
5
Хавьер Муньос
ЦП
17
Мунир Эль-Хаддади
ПП
9
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
24
Беньят Прадос
ПЗ
6
Микель Весга
ЦП
7
Алекс Беренгер
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦП
30
Унаи Гомес
ЦП
12
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Лас-Пальмас
Атлетик
4-5-1
13
Вальес
3
Кардона
15
Мармоль
23
Коко
28
Араухо
10
Молейро
20
Родригес
8
Перроне
5
Муньос
17
Эль-Хаддади
9
Рамирес
4-5-1
1
Симон
24
Прадос
4
Паредес
5
Альварес
19
Гарсия де Альбенис
6
Весга
14
Дани Гарсия
9
Уильямс
30
Гомес
7
Беренгер
12
Гурусета
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Атлетик
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Лас-Пальмас - Атлетик
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Атлетик», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».