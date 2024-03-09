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    • «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Вулверхэмптон
    09.03.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.45
    Х
    3.45
    П2
    2.95
    Реклама, 18+
    Фулхэм
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Вулверхэмптон
    1
    Жозе Са
    ВР
    24
    Тоти
    ЦЗ
    15
    Крейг Доусон
    ЦЗ
    23
    Макс Килман
    ЦЗ
    3
    Райан Айт Нури
    ЛП
    5
    Марио Лемина
    ЦП
    7
    Педру Нету
    ЦП
    21
    Пабло Сарабия
    ЦП
    8
    Жоао Гомес
    ЦП
    22
    Нельсон Семеду
    ПП
    11
    Жан-Рикне Беллегард
    ЦФ
    Главный тренер
    Гэри О'Нил
    Фулхэм
    17
    Бернд Лено
    ВР
    33
    Энтони Робинсон
    ЛЗ
    4
    Тосин Адарабиойо
    ЦЗ
    3
    Кэлвин Бейсси
    ЦЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    22
    Алекс Ивоби
    ЦП
    18
    Андреас Перейра
    ЦП
    8
    Харри Уилсон
    ЦП
    28
    Саша Лукич
    ЦП
    6
    Харрисон Рид
    ЦП
    19
    Родриго Муньис
    ЦФ
    Главный тренер
    Марку Силва
    Вулверхэмптон
    Фулхэм
    3-5-1-1
    1
    Са
    24
    Тоти
    15
    Доусон
    23
    Килман
    3
    Айт Нури
    7
    Нету
    21
    Сарабия
    8
    Гомес
    22
    Семеду
    5
    Лемина
    11
    Беллегард
    4-5-1
    17
    Лено
    21
    Кастань
    4
    Адарабиойо
    3
    Бейсси
    33
    Робинсон
    22
    Ивоби
    8
    Уилсон
    28
    Лукич
    6
    Рид
    18
    Перейра
    19
    Муньис
    Остались в запасе
    Вулверхэмптон
    Фулхэм
    Главный тренер
    Гэри О'Нил
    Главный тренер
    Марку Силва
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Гэри О'Нил
    Главный тренер
    Марку Силва
    Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Фулхэм», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»

    «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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