Вулверхэмптон
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
2.45
Х
3.45
П2
2.95
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Фулхэм
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
24
Тоти
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
23
Макс Килман
ЦЗ
3
Райан Айт Нури
ЛП
5
Марио Лемина
ЦП
7
Педру Нету
ЦП
21
Пабло Сарабия
ЦП
8
Жоао Гомес
ЦП
22
Нельсон Семеду
ПП
11
Жан-Рикне Беллегард
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Фулхэм
17
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
22
Алекс Ивоби
ЦП
18
Андреас Перейра
ЦП
8
Харри Уилсон
ЦП
28
Саша Лукич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
19
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вулверхэмптон
Фулхэм
3-5-1-1
1
Са
24
Тоти
15
Доусон
23
Килман
3
Айт Нури
7
Нету
21
Сарабия
8
Гомес
22
Семеду
5
Лемина
11
Беллегард
4-5-1
17
Лено
21
Кастань
4
Адарабиойо
3
Бейсси
33
Робинсон
22
Ивоби
8
Уилсон
28
Лукич
6
Рид
18
Перейра
19
Муньис
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Фулхэм», 28-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»
- Матч будет транслировать «Фонбет».