Барселона
08.03.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Матч завершен
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Мальорка
73' Л. Ямаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Рафинья
ПВ
27
Ламин Ямаль
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
14
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
6
Хосе Копете
ЦЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
21
Антонио Райо
(К) ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
17
Кайл Ларин
ЦФ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
41
Mikayil Faye
ЦЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
16
Фермин Лопес
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
35
Унаи Эрнандес
ЦП
19
Витор Роке
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Мальорка
13
Доминик Грайф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
18
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
23
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
3-2-1-2-2
1
тер Стеген
15
Кристенсен
33
Кубарси
5
Мартинес
23
Кунде
2
Канселу
22
Гюндоган
11
Рафинья
27
Ямаль
14
Феликс
38
Гиу
3-3-2-2
1
Райкович
6
Копете
2
Настасич
21
Райо
20
Гонсалес
12
Кошта
3
Латорре
8
Морланес
10
Дардер
7
Мурики
17
Ларин
22
Гюндоган
18
Ромеу
18
Ромеу
22
Гюндоган
14
Феликс
19
Роке
19
Роке
14
Феликс
3
Латорре
11
Коста
11
Коста
3
Латорре
10
Дардер
18
Санчес
18
Санчес
10
Дардер
8
Морланес
14
Родригес
14
Родригес
8
Морланес
6
Копете
23
Радоньич
23
Радоньич
6
Копете
17
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
17
Ларин
Остались в запасе
Барселона
Мальорка
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
41
Mikayil Faye
ЦЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
16
Фермин Лопес
ЦП
35
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Доминик Грайф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
41
Mikayil Faye
ЦЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
16
Фермин Лопес
ЦП
35
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Доминик Грайф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
4
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Барселона - Мальорка
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против Мальорки», 27-й тур чемпионата Испании лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «ОККО».
- Матч будет транслировать «Фонбет».