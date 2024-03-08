Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Трансляции
    • «Барселона» – Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2024

    «Барселона» – Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2024

    Барселона
    08.03.2024, пятница, 23:00
    Испания. Примера, 28 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Мальорка
    73' Л. Ямаль
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    (К) ВР
    23
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    15
    Андреас Кристенсен
    ЦЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    2
    Жоау Канселу
    ПЗ
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    11
    Рафинья
    ПВ
    27
    Ламин Ямаль
    ПВ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Мальорка
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    3
    Антонио Латорре
    ЛЗ
    6
    Хосе Копете
    ЦЗ
    2
    Матия Настасич
    ЦЗ
    21
    Антонио Райо
    (К) ЦЗ
    20
    Джованни Гонсалес
    ПЗ
    12
    Саму Кошта
    ОП
    8
    Мануэль Морланес
    ЦП
    10
    Серхи Дардер
    ЦП
    17
    Кайл Ларин
    ЦФ
    7
    Ведат Мурики
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Барселона
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    35
    Унаи Эрнандес
    ЦП
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Мальорка
    13
    Доминик Грайф
    ВР
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    11
    Хауме Коста
    ЛЗ
    4
    Сиб ван дер Хейден
    ЦЗ
    31
    Yuzún Ley
    ЦЗ
    22
    Игнасио Видаль
    ПЗ
    18
    Антонио Санчес
    ЦП
    19
    Хави Льябрес
    ЦП
    14
    Дани Родригес
    АП
    23
    Неманья Радоньич
    ЛВ
    9
    Абдон
    ЦФ
    3-2-1-2-2
    1
    тер Стеген
    15
    Кристенсен
    33
    Кубарси
    5
    Мартинес
    23
    Кунде
    2
    Канселу
    22
    Гюндоган
    11
    Рафинья
    27
    Ямаль
    14
    Феликс
    38
    Гиу
    3-3-2-2
    1
    Райкович
    6
    Копете
    2
    Настасич
    21
    Райо
    20
    Гонсалес
    12
    Кошта
    3
    Латорре
    8
    Морланес
    10
    Дардер
    7
    Мурики
    17
    Ларин
    22
    Гюндоган
    18
    Ромеу
    18
    Ромеу
    22
    Гюндоган
    14
    Феликс
    19
    Роке
    19
    Роке
    14
    Феликс
    3
    Латорре
    11
    Коста
    11
    Коста
    3
    Латорре
    10
    Дардер
    18
    Санчес
    18
    Санчес
    10
    Дардер
    8
    Морланес
    14
    Родригес
    14
    Родригес
    8
    Морланес
    6
    Копете
    23
    Радоньич
    23
    Радоньич
    6
    Копете
    17
    Ларин
    9
    Абдон
    9
    Абдон
    17
    Ларин
    Остались в запасе
    Барселона
    Мальорка
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    35
    Унаи Эрнандес
    ЦП
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    13
    Доминик Грайф
    ВР
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    4
    Сиб ван дер Хейден
    ЦЗ
    31
    Yuzún Ley
    ЦЗ
    22
    Игнасио Видаль
    ПЗ
    19
    Хави Льябрес
    ЦП
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Остались в запасе
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    41
    Mikayil Faye
    ЦЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    35
    Унаи Эрнандес
    ЦП
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Доминик Грайф
    ВР
    25
    Иван Куэльяр
    ВР
    4
    Сиб ван дер Хейден
    ЦЗ
    31
    Yuzún Ley
    ЦЗ
    22
    Игнасио Видаль
    ПЗ
    19
    Хави Льябрес
    ЦП
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Главный тренер
    Хавьер Агирре
    Статистика матча Барселона - Мальорка
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    20
    9
    Удары в створ
    6
    3
    Владение мячом %
    63
    37
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    4
    1
    Нарушения
    10
    14
    Офсайды
    2
    6
    Количество передач
    600
    337
    Сейвы
    3
    6
    Точность передач %
    89
    78
    Удары мимо ворот
    3
    5
    Блокированные удары
    11
    1
    Удары из пределов штрафной
    12
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    8
    2
    xG (ожидаемые голы)
    1.98
    0.59
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против Мальорки», 27-й тур чемпионата Испании лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – Мальорка»

    Барселона-Млаьорка сомтреть онлайн 8 марта

    Новости по теме
    Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Мальоркой»
    Примера. «Барселона» обыграла «Мальорку» (1:0), отставание от «Реала» – 5 очков 2
    «Барселона» – «Мальорка»: прогноз на матч 28 тура Примеры, 8 марта
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2024 19:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+