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    • «Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    «Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024

    Атлетик
    03.03.2024, воскресенье, 23:00
    Испания. Примера, 27 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Барселона
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Атлетик
    1
    Унаи Симон
    ВР
    19
    Иманол Гарсия де Альбенис
    ЛЗ
    5
    Ерай Альварес
    ЦЗ
    4
    Айтор Паредес
    ЦЗ
    6
    Микель Весга
    ОП
    14
    Дани Гарсия
    ЦП
    24
    Беньят Прадос
    ЦП
    30
    Унаи Гомес
    АП
    7
    Алекс Беренгер
    ПВ
    12
    Горка Гурусета
    ЦФ
    9
    Иньяки Уильямс
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    (К) ВР
    23
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    15
    Андреас Кристенсен
    ЦЗ
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    2
    Жоау Канселу
    ПЗ
    21
    Френки де Йонг
    ЦП
    8
    Педри
    ЦП
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    11
    Рафинья
    ПВ
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Атлетик
    13
    Хулен Агирресабала
    ВР
    32
    Hugo Rincón
    ЦЗ
    27
    Unai Eguíluz
    ЦЗ
    18
    Оскар де Маркос
    ПЗ
    15
    Иньиго Леке
    ПЗ
    31
    Микель Хаурегисар
    ЦП
    16
    Иньиго Руис де Галаррета
    ЦП
    10
    Икер Муньяин
    АП
    8
    Ойан Сансет
    АП
    23
    Аду Арес
    ПВ
    22
    Рауль Гарсия
    ЦФ
    20
    Асьер Вильялибре
    ЦФ
    Барселона
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    27
    Ламин Ямаль
    ПВ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    3-1-2-2-2
    1
    Симон
    19
    Гарсия де Альбенис
    4
    Паредес
    5
    Альварес
    6
    Весга
    14
    Дани Гарсия
    24
    Прадос
    30
    Гомес
    7
    Беренгер
    9
    Уильямс
    12
    Гурусета
    3-2-3-1-1
    1
    тер Стеген
    15
    Кристенсен
    4
    Араухо
    33
    Кубарси
    2
    Канселу
    23
    Кунде
    21
    де Йонг
    8
    Педри
    22
    Гюндоган
    11
    Рафинья
    9
    Левандовски
    24
    Прадос
    18
    де Маркос
    18
    де Маркос
    24
    Прадос
    6
    Весга
    16
    Руис де Галаррета
    16
    Руис де Галаррета
    6
    Весга
    30
    Гомес
    8
    Сансет
    8
    Сансет
    30
    Гомес
    9
    Уильямс
    23
    Арес
    23
    Арес
    9
    Уильямс
    12
    Гурусета
    20
    Вильялибре
    20
    Вильялибре
    12
    Гурусета
    33
    Кубарси
    5
    Мартинес
    5
    Мартинес
    33
    Кубарси
    15
    Кристенсен
    18
    Ромеу
    18
    Ромеу
    15
    Кристенсен
    8
    Педри
    27
    Ямаль
    27
    Ямаль
    8
    Педри
    11
    Рафинья
    14
    Феликс
    14
    Феликс
    11
    Рафинья
    Остались в запасе
    Атлетик
    Барселона
    13
    Хулен Агирресабала
    ВР
    32
    Hugo Rincón
    ЦЗ
    27
    Unai Eguíluz
    ЦЗ
    15
    Иньиго Леке
    ПЗ
    31
    Микель Хаурегисар
    ЦП
    10
    Икер Муньяин
    АП
    22
    Рауль Гарсия
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Остались в запасе
    13
    Хулен Агирресабала
    ВР
    32
    Hugo Rincón
    ЦЗ
    27
    Unai Eguíluz
    ЦЗ
    15
    Иньиго Леке
    ПЗ
    31
    Микель Хаурегисар
    ЦП
    10
    Икер Муньяин
    АП
    22
    Рауль Гарсия
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Статистика матча Атлетик - Барселона
    3
    4
    Всего ударов по воротам
    8
    8
    Удары в створ
    2
    2
    Владение мячом %
    40
    60
    Желтые карточки
    3
    4
    Угловые удары
    4
    4
    Нарушения
    14
    11
    Офсайды
    5
    0
    Количество передач
    354
    567
    Сейвы
    1
    2
    Точность передач %
    78
    85
    Удары мимо ворот
    4
    3
    Блокированные удары
    2
    3
    Удары из пределов штрафной
    5
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    5
    xG (ожидаемые голы)
    0.33
    0.67
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Барселоны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Барселона»

    Атлетик-Барселона смотреть онлайн 3 марта

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 19:38
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