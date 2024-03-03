Атлетик
03.03.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Матч завершен
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Барселона
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
32
Hugo Rincón
ЦЗ
27
Unai Eguíluz
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
31
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
8
Ойан Сансет
АП
23
Аду Арес
ПВ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Ламин Ямаль
ПВ
14
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Симон
19
Гарсия де Альбенис
4
Паредес
5
Альварес
6
Весга
14
Дани Гарсия
24
Прадос
30
Гомес
7
Беренгер
9
Уильямс
12
Гурусета
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
15
Кристенсен
4
Араухо
33
Кубарси
2
Канселу
23
Кунде
21
де Йонг
8
Педри
22
Гюндоган
11
Рафинья
9
Левандовски
24
Прадос
18
де Маркос
18
де Маркос
24
Прадос
6
Весга
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Весга
30
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
30
Гомес
9
Уильямс
23
Арес
23
Арес
9
Уильямс
12
Гурусета
20
Вильялибре
20
Вильялибре
12
Гурусета
33
Кубарси
5
Мартинес
5
Мартинес
33
Кубарси
15
Кристенсен
18
Ромеу
18
Ромеу
15
Кристенсен
8
Педри
27
Ямаль
27
Ямаль
8
Педри
11
Рафинья
14
Феликс
14
Феликс
11
Рафинья
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Хулен Агирресабала
ВР
32
Hugo Rincón
ЦЗ
27
Unai Eguíluz
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
31
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
22
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
38
Марк Гиу
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
32
Hugo Rincón
ЦЗ
27
Unai Eguíluz
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
31
Микель Хаурегисар
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
22
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
38
Марк Гиу
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Атлетик - Барселона
3
4
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Барселоны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале OKKO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».