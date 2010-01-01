Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3,15 млн

Веллингтон Феникс - турнирная таблица

Веллингтон
Австралия. А-лига
Стадион:
Скай
Сайт:
http://wellingtonphoenix.com/
Тренер:
Джанкарло Итальяно
Состав Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Веллингтон Феникс
2
Сидней
3
Вестерн Сидней Уондерерс
4
Мельбурн Сити
5
Брисбен Роар
6
Макартур
7
Окленд
8
Мельбурн Виктори
9
Ньюкасл Джетс
10
Сентрал Кост Маринерс
11
Аделаида Юнайтед
12
Перт Глори
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
4
2
1
1
7
4
3
7
1:1
3
1
2
0
6
3
3
5
1:1
4
1
2
1
5
6
-1
5
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
2
1
3
6
-3
2
4
0
2
2
4
9
-5
2
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
Команда
1
Сидней
2
Веллингтон Феникс
3
Брисбен Роар
4
Мельбурн Сити
5
Вестерн Сидней Уондерерс
6
Окленд
7
Макартур
8
Мельбурн Виктори
9
Сентрал Кост Маринерс
10
Ньюкасл Джетс
11
Аделаида Юнайтед
12
Перт Глори
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
1
1
0
0
5
2
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
0
2
0
2
2
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
1
4
-3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Веллингтон Феникс
2
Вестерн Сидней Уондерерс
3
Ньюкасл Джетс
4
Макартур
5
Мельбурн Сити
6
Окленд
7
Сентрал Кост Маринерс
8
Брисбен Роар
9
Аделаида Юнайтед
10
Мельбурн Виктори
11
Сидней
12
Перт Глори
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
2
0
2
0
1
1
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
3
6
-3
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
2
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
11
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+