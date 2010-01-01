Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
1
1
0
0
5
2
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
2
1
1
3
2
0
2
0
2
2
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
2
0
1
1
1
4
-3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
2
0
2
0
1
1
0
2
1
0
1
0
2
2
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
3
6
-3
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире