Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
Команда
2
5
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
17
10
5
63
22
41
61
33
16
11
6
49
32
17
59
33
16
7
10
56
39
17
55
33
16
7
10
52
37
15
55
33
13
9
11
44
32
12
48
33
13
9
11
45
46
-1
48
32
12
5
15
35
47
-12
41
33
4
15
14
33
58
-25
27
32
5
10
17
29
56
-27
25
16
0
3
13
5
42
-37
3
Команда
4
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
0
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
2
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
1
5
38
23
15
34
16
9
6
1
25
8
17
33
16
8
5
3
34
9
25
29
17
8
4
5
26
21
5
28
16
8
3
5
23
15
8
27
16
7
5
4
19
15
4
26
16
6
5
5
23
18
5
23
17
5
2
10
16
33
-17
17
17
2
10
5
20
26
-6
16
7
0
2
5
2
17
-15
2
Команда
1
6
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
3
4
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
5
2
29
13
16
32
17
8
4
5
33
24
9
28
17
7
5
5
24
24
0
26
17
7
4
6
21
14
7
25
16
5
6
5
14
14
0
21
16
5
5
6
19
25
-6
20
16
5
0
11
16
32
-16
15
16
2
5
9
13
32
-19
11
15
0
8
7
13
23
-10
8
9
0
1
8
3
25
-22
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире