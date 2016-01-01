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Литва. А-Лига
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Ритеряй
Результаты
Ритеряй - результаты матчей
Тракай
Литва. А-Лига
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Сайт:
http://www.fkt.lt/
Тренер:
Никола Виторович
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Таблица
Литва. А-Лига. 2026
Литва. А-Лига. 2025
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
16.06 | 18:00
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
Ритеряй
12.06 | 20:00
Жальгирис
3 : 2
Ритеряй
29.05 | 20:00
Ритеряй
0 : 3
Судува
25.05 | 18:30
Шауляй
2 : 0
Ритеряй
09.05 | 18:00
Джюгас Тельшай
1 : 0
Ритеряй
05.05 | 18:30
Ритеряй
0 : 4
Банга
02.05 | 14:15
Ритеряй
0 : 5
ТрансИНВЕСТ
25.04 | 14:15
Кауно Жальгирис
4 : 0
Ритеряй
17.04 | 19:00
Хегельманн
0 : 0
Ритеряй
10.04 | 19:30
Ритеряй
0 : 0
Жальгирис
03.04 | 19:00
Судува
5 : 0
Ритеряй
20.03 | 20:00
Ритеряй
1 : 1
Шауляй
15.03 | 14:00
Паневежис
2 : 1
Ритеряй
11.03 | 20:30
Ритеряй
0 : 2
Джюгас Тельшай
08.03 | 15:15
Банга
5 : 0
Ритеряй
01.03 | 18:00
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
Ритеряй
23.02 | 21:00
Ритеряй
1 : 2
Кауно Жальгирис
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