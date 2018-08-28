- 28 августа 2018
- 13:31 Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы 1
- 14 июля 2017
- 14:12 «Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда» 24
- 6 января 2017
- 06:17 Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА 5
- 27 июля 2016
- 23:35 Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты 10
- 6 июля 2016
- 20:57 Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты 1