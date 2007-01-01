Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сталь - турнирная таблица

Алчевск
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Сталь
Сайт:
http://www.fcstal.lg.ua
Тренер:
Вадим Плотников
Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Александрия
2
Сталь
3
Горняк-Спорт
4
Гелиос
5
Звезда К
6
Десна
7
ФК Сумы
8
Полтава (2007)
9
Нафтовик-Укрнафта
10
Тернополь
11
Горняк
12
Нива
13
Николаев
14
Сталь
15
Буковина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
20
6
2
51
15
36
66
28
16
8
4
47
21
26
56
28
15
8
5
42
22
20
53
28
12
8
8
32
20
12
44
28
12
7
9
38
26
12
43
29
11
10
8
44
26
18
43
28
12
6
10
35
38
-3
42
28
10
9
9
31
25
6
39
28
10
9
9
35
32
3
39
28
10
8
10
35
48
-13
38
28
9
11
8
31
23
8
38
28
8
3
17
27
47
-20
27
29
7
5
17
37
64
-27
26
28
5
0
23
15
61
-46
15
28
4
2
22
26
58
-32
14
Команда
1
Александрия
2
Сталь
3
Горняк-Спорт
4
ФК Сумы
5
Нафтовик-Укрнафта
6
Десна
7
Тернополь
8
Звезда К
9
Гелиос
10
Полтава (2007)
11
Горняк
12
Нива
13
Николаев
14
Буковина
15
Сталь
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
2
0
31
6
25
38
14
8
5
1
25
8
17
29
14
8
4
2
22
9
13
28
14
8
3
3
20
12
8
27
14
7
6
1
19
12
7
27
15
7
5
3
28
12
16
26
14
7
4
3
22
19
3
25
14
6
5
3
20
12
8
23
14
5
4
5
17
13
4
19
14
5
4
5
16
12
4
19
14
4
4
6
11
11
0
16
14
4
2
8
18
24
-6
14
14
3
1
10
17
36
-19
10
14
2
1
11
10
23
-13
7
14
1
0
13
7
34
-27
3
Команда
1
Александрия
2
Сталь
3
Гелиос
4
Горняк-Спорт
5
Горняк
6
Звезда К
7
Полтава (2007)
8
Десна
9
Николаев
10
ФК Сумы
11
Нива
12
Тернополь
13
Сталь
14
Нафтовик-Укрнафта
15
Буковина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
4
2
20
9
11
28
14
8
3
3
22
13
9
27
14
7
4
3
15
7
8
25
14
7
4
3
20
13
7
25
14
5
7
2
20
12
8
22
14
6
2
6
18
14
4
20
14
5
5
4
15
13
2
20
14
4
5
5
16
14
2
17
15
4
4
7
20
28
-8
16
14
4
3
7
15
26
-11
15
14
4
1
9
9
23
-14
13
14
3
4
7
13
29
-16
13
14
4
0
10
8
27
-19
12
14
3
3
8
16
20
-4
12
14
2
1
11
16
35
-19
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
1
ФотоЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
2
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
ФотоАленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+