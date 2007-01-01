Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
20
6
2
51
15
36
66
28
16
8
4
47
21
26
56
28
15
8
5
42
22
20
53
28
12
8
8
32
20
12
44
28
12
7
9
38
26
12
43
29
11
10
8
44
26
18
43
28
12
6
10
35
38
-3
42
28
10
9
9
31
25
6
39
28
10
9
9
35
32
3
39
28
10
8
10
35
48
-13
38
28
9
11
8
31
23
8
38
28
8
3
17
27
47
-20
27
29
7
5
17
37
64
-27
26
28
5
0
23
15
61
-46
15
28
4
2
22
26
58
-32
14
Команда
4
6
8
9
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
2
0
31
6
25
38
14
8
5
1
25
8
17
29
14
8
4
2
22
9
13
28
14
8
3
3
20
12
8
27
14
7
6
1
19
12
7
27
15
7
5
3
28
12
16
26
14
7
4
3
22
19
3
25
14
6
5
3
20
12
8
23
14
5
4
5
17
13
4
19
14
5
4
5
16
12
4
19
14
4
4
6
11
11
0
16
14
4
2
8
18
24
-6
14
14
3
1
10
17
36
-19
10
14
2
1
11
10
23
-13
7
14
1
0
13
7
34
-27
3
Команда
3
5
6
8
9
10
11
12
13
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
4
2
20
9
11
28
14
8
3
3
22
13
9
27
14
7
4
3
15
7
8
25
14
7
4
3
20
13
7
25
14
5
7
2
20
12
8
22
14
6
2
6
18
14
4
20
14
5
5
4
15
13
2
20
14
4
5
5
16
14
2
17
15
4
4
7
20
28
-8
16
14
4
3
7
15
26
-11
15
14
4
1
9
9
23
-14
13
14
3
4
7
13
29
-16
13
14
4
0
10
8
27
-19
12
14
3
3
8
16
20
-4
12
14
2
1
11
16
35
-19
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире