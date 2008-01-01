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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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Сталь
Результаты
Сталь - результаты матчей
Алчевск
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Сталь
Сайт:
http://www.fcstal.lg.ua
Тренер:
Вадим Плотников
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Украина. Первая лига. 2014/2015
Украина. Первая лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Украина. Кубок. 2012/2013
Украина. Первая лига. 2012/2013
Украина. Первая лига. 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок. 2010/2011
Украина. Первая лига. 2010/2011
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Чемпионат Украины. Первая лига. 2009/2010
Кубок Украины. 2008/2009
Кубок Украины. 2-й раунд 2008/2009
03.06 | 00:00
Сталь
0 : 3
Горняк-Спорт
30.05 | 00:00
Полтава (2007)
3 : 0
Сталь
23.05 | 00:00
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
Сталь
16.05 | 00:00
Сталь
0 : 3
Николаев
10.05 | 00:00
Нива
3 : 0
Сталь
06.05 | 00:00
Сталь
0 : 3
Горняк
02.05 | 00:00
ФК Сумы
3 : 0
Сталь
25.04 | 00:00
Сталь
0 : 3
Александрия
18.04 | 00:00
Гелиос
3 : 0
Сталь
13.04 | 00:00
Сталь
0 : 3
Десна
04.04 | 00:00
Сталь
3 : 0
Сталь
28.03 | 14:00
Сталь
0 : 3
Тернополь
21.03 | 00:00
Сталь
0 : 3
Буковина
08.11 | 15:00
Звезда К
2 : 3
Сталь
02.11 | 15:00
Горняк-Спорт
2 : 1
Сталь
23.10 | 16:00
Сталь
1 : 2
Полтава (2007)
19.10 | 16:00
Сталь
1 : 2
Нафтовик-Укрнафта
11.10 | 16:00
Николаев
1 : 0
Сталь
05.10 | 17:00
Сталь
1 : 2
Нива
27.09 | 17:00
Горняк
0 : 2
Сталь
21.09 | 17:30
Сталь
1 : 2
ФК Сумы
13.09 | 19:00
Александрия
1 : 0
Сталь
07.09 | 18:00
Сталь
0 : 2
Гелиос
31.08 | 18:00
Десна
0 : 1
Сталь
24.08 | 19:00
Сталь
0 : 2
Сталь
15.08 | 19:00
Тернополь
3 : 0
Сталь
12.08 | 19:00
Буковина
0 : 1
Сталь
26.07 | 19:00
Сталь
3 : 1
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