Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
5
6
7
8
9
10
11
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
5
6
44
24
20
50
26
13
9
4
42
19
23
48
26
14
5
7
39
21
18
47
26
13
6
7
34
23
11
45
26
13
4
9
42
37
5
43
26
12
6
8
41
32
9
42
26
10
7
9
33
28
5
37
26
10
5
11
33
37
-4
35
26
8
7
11
27
38
-11
31
26
9
4
13
22
35
-13
31
26
8
6
12
29
33
-4
30
26
7
8
11
34
36
-2
29
26
8
4
14
24
39
-15
28
26
4
0
22
20
62
-42
12
Команда
2
3
5
6
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
1
1
23
5
18
34
13
10
2
1
28
8
20
32
13
9
2
2
27
15
12
29
13
8
4
1
24
9
15
28
13
8
4
1
26
11
15
28
13
9
1
3
22
13
9
28
13
8
3
2
25
7
18
27
14
6
4
4
23
15
8
22
13
6
4
3
20
15
5
22
13
6
3
4
22
15
7
21
13
5
5
3
14
12
2
20
12
6
2
4
10
9
1
20
13
4
3
6
13
19
-6
15
13
3
0
10
8
26
-18
9
Команда
2
4
6
7
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
5
6
2
17
12
5
21
13
5
3
5
16
16
0
18
13
5
2
6
10
14
-4
17
13
4
3
6
20
24
-4
15
13
3
4
6
16
16
0
13
13
3
4
6
14
17
-3
13
13
4
1
8
13
22
-9
13
13
4
1
8
11
20
-9
13
13
3
2
8
13
26
-13
11
14
3
2
9
12
26
-14
11
13
2
3
8
7
17
-10
9
13
2
3
8
7
18
-11
9
12
1
4
7
11
21
-10
7
13
1
0
12
12
36
-24
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире