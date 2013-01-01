Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
5
6
8
11
13
14
15
16
17
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
13
5
8
12
5
3
1
1
10
7
3
10
5
3
1
1
9
8
1
10
5
3
0
2
14
8
6
9
5
3
0
2
13
8
5
9
5
2
2
1
10
7
3
8
5
2
2
1
6
6
0
8
5
2
2
1
11
12
-1
8
5
2
1
2
11
7
4
7
5
2
1
2
8
8
0
7
5
2
1
2
4
5
-1
7
5
2
1
2
4
6
-2
7
5
1
3
1
5
5
0
6
5
2
0
3
7
9
-2
6
5
2
0
3
7
11
-4
6
5
2
0
3
7
11
-4
6
5
1
1
3
8
10
-2
4
5
1
1
3
9
12
-3
4
5
1
1
3
9
13
-4
4
5
0
2
3
2
9
-7
2
Команда
2
3
4
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
2
2
0
0
6
0
6
6
3
2
0
1
10
6
4
6
3
2
0
1
3
3
0
6
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
1
1
9
6
3
4
2
1
1
0
3
2
1
4
3
1
1
1
7
7
0
4
3
1
1
1
6
6
0
4
2
1
0
1
5
2
3
3
3
1
0
2
7
7
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
3
1
0
2
5
7
-2
3
2
1
0
1
3
6
-3
3
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
1
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
2
0
0
2
2
5
-3
0
Команда
3
5
6
7
9
11
13
14
15
17
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
2
2
0
0
7
1
6
6
3
2
0
1
7
5
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
2
0
1
6
6
0
6
3
2
0
1
7
8
-1
6
2
1
1
0
4
1
3
4
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
8
9
-1
4
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
2
1
1
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
2
1
0
1
2
4
-2
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
1
5
-4
1
3
0
1
2
4
11
-7
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире