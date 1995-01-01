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Главные новости
«Барселона» может закрыться, Бека-Бека хотел покончить с собой, Мостовой планирует сменить Абаскаля в «Спартаке» и другие новости
1
00:03
Григорий Иванов одним словом описал судейство в матче «Ростов» – «Урал»
29 сентября
23:56
Примера. «Барселона» победила «Севилью» благодаря автоголу Рамоса (1:0)
1
23:20
Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Уралом»
22:54
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Ведущая «Матч ТВ» выложила фото из сауны
4
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Все новости
29 сентября
23:30
Бундеслига. «Боруссия» Д удержала в меньшинстве победу над «Хоффенхаймом» (3:1) и возглавила таблицу
23:07
Нереализованный пенальти Неймара не помешал «Аль-Хилялю» победить «Аль-Шабаб»
22:36
Фото
«Монца» подписала чемпиона мира-2022
22:26
«Мне наплевали в лицо, оскорбили»: Григорий Иванов – после матча «Ростов» – «Урал»
8
22:10
Салтыков – о переходе в топ-клуб: «Деньги меня не волнуют»
1
22:02
Балахнин назвал тренерскую проблему Карпина
3
21:54
Григорий Иванов призвал утопить арбитров матча «Ростов» – «Урал»
9
21:44
Текст
«Барсу» обвинили во взяточничестве, и это серьезно. Наказания могут быть разные – даже отстранение от футбола (то есть банкротство)
7
21:40
Почеттино запросил в «Челси» по 2 игрока на все позиции – команда идет на 14-м месте
1
21:30
Григорий Иванов назвал «негодяем» судью матча с «Ростовом»: «Его давно надо было выгнать»
2
21:18
Видео
Перфоманс Гончаренко после матча с «Ростовом»: на все вопросы интервью ответил молчанием
2
21:08
Анчелотти назвал преимущество «Жироны» в чемпионской гонке Примеры
21:07
Видео
Обзор матча «Аль-Таи» – «Аль-Наср»: голы и лучшие моменты (видео)
20:56
РПЛ. «Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Уралом» (2:2), у ростовчан 6 игр подряд без побед
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20:45
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Фанаты «Порту» ярко отметили 130-летие клуба – было много огня и дыма
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Гризманн – о победном голе «Осасуне»: «Забил, потому что взял себя в фэнтези»
20:13
Румменигге объяснил, почему российских юношей допустили до турниров УЕФА
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20:04
Тен Хаг пожаловался на календарь – «МЮ» идет на 9-м месте
19:59
Гол и ассист Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи» (2:1)
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Фанаты клуба АПЛ шокированы лишним весом игрока – он забивал России на ЧМ
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Сборная Польши готова сыграть с Россией, но при одном условии
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19:19
Первый тренер Дзагоева: «Алан перешел в «Ламию» не из-за футбола»
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18:59
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Город
Мюнстер
Дивизион
Германия-Третья Лига
Сайт
http://www.scpreussen-muenster.de
Тренер
Саша Хильдман
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