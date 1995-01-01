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    Пройссен - расписание

    Город Мюнстер
    Дивизион Германия-Третья Лига
    Сайт http://www.scpreussen-muenster.de
    Тренер Саша Хильдман
    Россия
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