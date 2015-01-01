Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
17
3
3
48
22
26
54
23
13
3
7
50
33
17
42
23
12
6
5
35
19
16
42
23
11
3
9
36
33
3
36
23
10
3
10
43
35
8
33
23
9
6
8
34
26
8
33
23
8
8
7
28
31
-3
32
23
9
4
10
25
26
-1
31
23
7
9
7
34
38
-4
30
22
8
5
9
31
31
0
29
23
7
7
9
26
31
-5
28
23
8
3
12
28
36
-8
27
21
7
4
10
29
39
-10
25
23
6
5
12
23
35
-12
23
22
6
4
12
17
37
-20
22
23
6
3
14
32
47
-15
21
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
28
10
18
26
12
7
3
2
26
13
13
24
11
7
3
1
21
9
12
24
11
7
0
4
23
13
10
21
11
6
2
3
29
16
13
20
12
5
4
3
19
13
6
19
12
5
3
4
16
13
3
18
11
6
0
5
18
16
2
18
11
5
2
4
21
22
-1
17
12
4
4
4
19
18
1
16
12
4
4
4
15
16
-1
16
10
5
1
4
8
10
-2
16
10
4
3
3
13
9
4
15
12
4
3
5
17
15
2
15
11
5
0
6
11
14
-3
15
12
3
4
5
13
15
-2
13
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
20
12
8
28
12
7
1
4
21
17
4
22
11
6
2
3
21
11
10
20
12
5
3
4
14
10
4
18
11
4
4
3
13
15
-2
16
12
4
2
6
18
22
-4
14
11
3
5
3
15
20
-5
14
11
4
1
6
9
13
-4
13
12
3
3
6
20
22
-2
12
12
3
3
6
17
22
-5
12
11
4
0
7
10
20
-10
12
11
2
3
6
7
18
-11
9
10
2
2
6
8
17
-9
8
11
2
2
7
6
20
-14
8
12
1
3
8
9
27
-18
6
12
0
3
9
14
31
-17
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире