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    Оуд-Хеверли - результаты

    Город Левен
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.ohl.be/
    Стадион Ден Дриф
    Тренер Марк Брис
    Турниры:
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    27 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:00 Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен
    26 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:00 Гент 2:0 Оуд-Хеверли
    25 тур
    		10 февраля, пятница 22:00 Оуд-Хеверли 0:0 Серкль Брюгге
    24 тур
    		4 февраля, суббота 20:15 Серен 2:1 Оуд-Хеверли
    23 тур
    		28 января, суббота 20:15 Оуд-Хеверли 1:1 Сент-Труйден
    22 тур
    		21 января, суббота 22:45 Юнион СЖ 1:0 Оуд-Хеверли
    21 тур
    		17 января, вторник 20:30 Оуд-Хеверли 1:1 Эйпен
    20 тур
    		13 января, пятница 22:45 Вестерло 1:2 Оуд-Хеверли
    19 тур
    		8 января, воскресенье 23:00 Оуд-Хеверли 2:3 Кортрейк
    18 тур
    		26 декабря, понедельник 15:30 Брюгге 1:1 Оуд-Хеверли
    17 тур
    		11 ноября, пятница 22:45 Оуд-Хеверли 5:0 Серен
    16 тур
    		5 ноября, суббота 20:15 Серкль Брюгге 2:1 Оуд-Хеверли
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 20:30 Оуд-Хеверли 1:1 Гент
    14 тур
    		22 октября, суббота 19:15 Сент-Труйден 0:0 Оуд-Хеверли
    13 тур
    		18 октября, вторник 19:30 Эйпен 4:2 Оуд-Хеверли
    12 тур
    		15 октября, суббота 21:45 Оуд-Хеверли 0:1 Генк
    11 тур
    		8 октября, суббота 19:15 Зюлте-Варегем 2:5 Оуд-Хеверли
    10 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Оуд-Хеверли 0:3 Юнион СЖ
    9 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Мехелен 0:0 Оуд-Хеверли
    8 тур
    		10 сентября, суббота 21:45 Оуд-Хеверли 3:2 Шарлеруа
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 14:30 Андерлехт 2:2 Оуд-Хеверли
    6 тур
    		27 августа, суббота 19:15 Оуд-Хеверли 2:1 Остенде
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 19:30 Стандард 1:3 Оуд-Хеверли
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 19:30 Оуд-Хеверли 0:3 Брюгге
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 22:00 Антверпен 4:2 Оуд-Хеверли
    2 тур
    		30 июля, суббота 19:15 Оуд-Хеверли 2:0 Вестерло
    1 тур
    		23 июля, суббота 19:15 Кортрейк 0:2 Оуд-Хеверли
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