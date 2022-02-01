Турниры:
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|27 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:00
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|25 тур
|10 февраля, пятница
|22:00
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|24 тур
|4 февраля, суббота
|20:15
|Серен
|2:1
|Оуд-Хеверли
|23 тур
|28 января, суббота
|20:15
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Сент-Труйден
|22 тур
|21 января, суббота
|22:45
|Юнион СЖ
|1:0
|Оуд-Хеверли
|21 тур
|17 января, вторник
|20:30
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Эйпен
|20 тур
|13 января, пятница
|22:45
|Вестерло
|1:2
|Оуд-Хеверли
|19 тур
|8 января, воскресенье
|23:00
|Оуд-Хеверли
|2:3
|Кортрейк
|18 тур
|26 декабря, понедельник
|15:30
|Брюгге
|1:1
|Оуд-Хеверли
|17 тур
|11 ноября, пятница
|22:45
|Оуд-Хеверли
|5:0
|Серен
|16 тур
|5 ноября, суббота
|20:15
|Серкль Брюгге
|2:1
|Оуд-Хеверли
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|20:30
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Гент
|14 тур
|22 октября, суббота
|19:15
|Сент-Труйден
|0:0
|Оуд-Хеверли
|13 тур
|18 октября, вторник
|19:30
|Эйпен
|4:2
|Оуд-Хеверли
|12 тур
|15 октября, суббота
|21:45
|Оуд-Хеверли
|0:1
|Генк
|11 тур
|8 октября, суббота
|19:15
|Зюлте-Варегем
|2:5
|Оуд-Хеверли
|10 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Оуд-Хеверли
|0:3
|Юнион СЖ
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Мехелен
|0:0
|Оуд-Хеверли
|8 тур
|10 сентября, суббота
|21:45
|Оуд-Хеверли
|3:2
|Шарлеруа
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|14:30
|Андерлехт
|2:2
|Оуд-Хеверли
|6 тур
|27 августа, суббота
|19:15
|Оуд-Хеверли
|2:1
|Остенде
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|19:30
|Стандард
|1:3
|Оуд-Хеверли
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|19:30
|Оуд-Хеверли
|0:3
|Брюгге
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|22:00
|Антверпен
|4:2
|Оуд-Хеверли
|2 тур
|30 июля, суббота
|19:15
|Оуд-Хеверли
|2:0
|Вестерло
|1 тур
|23 июля, суббота
|19:15
|Кортрейк
|0:2
|Оуд-Хеверли