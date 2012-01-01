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Бельгия. Про-Лига
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Оуд-Хеверли
Результаты
€ 23 млн
Оуд-Хеверли - результаты матчей
Левен
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Ден Дриф
Сайт:
http://www.ohl.be/
Тренер:
Фелис Массу
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Бельгия. Про-Лига. 2026/2027
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Бельгия. Про-Лига. 2023/2024
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Товарищеские матчи. 2014
Бельгия. Про-Лига. 2013/2014
Бельгия. Плей-офф. Финал за участие в Тестматче 2012/2013
Бельгия. Плей-офф. 2012/2013
Бельгия. Про-Лига. 2012/2013
Бельгия. Плей-офф. Плей-офф 2011/2012
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2011/2012
12.09 | 21:45
Оуд-Хеверли
1 : 1
Серкль Брюгге
06.09 | 20:15
Беверен
3 : 0
Оуд-Хеверли
03.09 | 21:30
Гент
1 : 0
Оуд-Хеверли
29.08 | 21:45
Оуд-Хеверли
1 : 2
Стандард
15.08 | 21:45
Оуд-Хеверли
0 : 3
Брюгге
09.08 | 17:00
Шарлеруа
3 : 1
Оуд-Хеверли
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