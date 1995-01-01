Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|28 тур
|4 марта, суббота
|20:15
|Оуд-Хеверли
|Зюлте-Варегем
|29 тур
|10 марта, пятница
|22:45
|Шарлеруа
|Оуд-Хеверли
|30 тур
|19 марта, воскресенье
|18:00
|Оуд-Хеверли
|Андерлехт
|31 тур
|2 апреля, воскресенье
|14:30
|Генк
|Оуд-Хеверли
|32 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Оуд-Хеверли
|Мехелен
|33 тур
|15 апреля, суббота
|19:15
|Остенде
|Оуд-Хеверли
|34 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:30
|Оуд-Хеверли
|Стандард