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    Оуд-Хеверли - расписание

    Город Левен
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.ohl.be/
    Стадион Ден Дриф
    Тренер Марк Брис
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    28 тур
    		4 марта, суббота 20:15 Оуд-Хеверли Зюлте-Варегем
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    29 тур
    		10 марта, пятница 22:45 Шарлеруа Оуд-Хеверли
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    30 тур
    		19 марта, воскресенье 18:00 Оуд-Хеверли Андерлехт
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    31 тур
    		2 апреля, воскресенье 14:30 Генк Оуд-Хеверли
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    32 тур
    		8 апреля, суббота 17:00 Оуд-Хеверли Мехелен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    33 тур
    		15 апреля, суббота 19:15 Остенде Оуд-Хеверли
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    34 тур
    		23 апреля, воскресенье 19:30 Оуд-Хеверли Стандард
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