- 6 января
- 13:25 Агент Карраскаля: «Интерес со стороны «Атлетико» очень реален. Переход может состояться в июле»
- 13 апреля 2022
- 23:16 «Атлетико» ни разу не пробил по воротам за три тайма против «Манчестер Сити» 2
- 11 января 2021
- 16:06 Журналист Романо: Мусса Дембеле в шаге от перехода в «Атлетико»
- 11 июля 2019
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- 2 февраля 2019
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