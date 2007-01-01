Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
6
7
8
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
16
5
5
42
20
22
53
26
14
5
7
37
23
14
47
26
12
10
4
30
19
11
46
25
13
4
8
38
31
7
43
26
11
8
7
38
26
12
41
26
11
6
9
33
26
7
39
24
10
9
5
27
23
4
39
26
10
6
10
27
22
5
36
26
9
7
10
29
29
0
34
26
8
7
11
28
31
-3
31
25
8
5
12
25
28
-3
29
26
6
6
14
29
44
-15
24
25
4
6
15
15
41
-26
18
23
2
4
17
10
45
-35
10
Команда
1
2
4
5
6
8
9
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
2
1
27
10
17
32
13
10
1
2
27
7
20
31
13
6
6
1
15
7
8
24
13
7
2
4
21
13
8
23
13
6
5
2
18
10
8
23
13
6
3
4
21
16
5
21
13
6
3
4
14
10
4
21
12
5
4
3
16
12
4
19
13
5
2
6
16
14
2
17
13
4
4
5
18
17
1
16
13
4
3
6
15
18
-3
15
12
3
4
5
12
12
0
13
13
3
3
7
7
14
-7
12
11
1
2
8
3
18
-15
5
Команда
1
3
4
5
6
8
9
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
7
1
4
17
15
2
22
13
6
4
3
15
12
3
22
13
6
4
3
15
13
2
22
12
5
5
2
11
11
0
20
13
5
4
4
11
8
3
19
13
5
3
5
20
16
4
18
13
5
1
7
13
16
-3
16
13
4
4
5
12
13
-1
16
13
4
3
6
10
13
-3
15
13
4
3
6
10
14
-4
15
13
3
4
6
15
19
-4
13
13
2
3
8
14
26
-12
9
12
1
3
8
8
27
-19
6
12
1
2
9
7
27
-20
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире