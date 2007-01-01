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Нива
Результаты
€ 300 тыс
Нива - результаты матчей
Тернополь
Стадион:
Тернопольский городской стадион
Сайт:
http://www.fcnyva.te.ua
Тренер:
Богдан Самардак
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Украина. Кубок. 2025/2026
Украина. Первая лига. 2015/2016
Украина. Первая лига. 2014/2015
Украина. Кубок. 2014/2015
Украина. Кубок. 2013/2014
Украина. Первая лига. 2013/2014
Украина. Кубок. 2012/2013
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Чемпионат Украины. Первая лига. 2009/2010
Кубок Украины. 1-й раунд 2008/2009
01.06 | 00:00
Нива
0 : 3
Оболонь
27.05 | 00:00
Горняк
3 : 0
Нива
20.05 | 00:00
Нива
0 : 3
Мариуполь
15.05 | 00:00
Звезда К
3 : 0
Нива
07.05 | 00:00
Нива
0 : 0
Гелиос
30.04 | 00:00
Полтава (2007)
3 : 0
Нива
16.04 | 00:00
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
Нива
09.04 | 00:00
Нива
0 : 3
Николаев
02.04 | 00:00
Десна
3 : 0
Нива
26.03 | 16:00
Нива
0 : 0
Тернополь
21.11 | 14:30
ФК Сумы
1 : 1
Нива
15.11 | 17:00
Нива
1 : 1
Днепр
07.11 | 15:00
Горняк-Спорт
1 : 3
Нива
01.11 | 16:00
Оболонь
2 : 2
Нива
22.10 | 16:00
Нива
0 : 1
Горняк
17.10 | 18:00
Мариуполь
1 : 0
Нива
10.10 | 16:00
Нива
0 : 1
Звезда К
29.09 | 16:00
Гелиос
0 : 0
Нива
19.09 | 16:00
Нива
0 : 1
Полтава (2007)
06.09 | 16:00
Нива
0 : 1
Нафтовик-Укрнафта
30.08 | 17:00
Николаев
3 : 0
Нива
26.08 | 18:00
Нива
2 : 0
Десна
16.08 | 18:00
Тернополь
1 : 0
Нива
08.08 | 18:00
Нива
0 : 4
ФК Сумы
01.08 | 18:00
Днепр
3 : 1
Нива
26.07 | 18:00
Нива
0 : 0
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