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Норвегия. Элитсериен
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Лиллестрем
Результаты
€ 8 млн
Лиллестрем - результаты матчей
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Арасен
Сайт:
http://www.lsk.no/
Тренер:
Арне Эрландсен
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Результаты
Расписание
Таблица
Лига Европы. 2026/2027
Норвегия. Элитсериен. 2026
Норвегия. Элитсериен. 2024
Норвегия. Элитсериен. 2023
Лига конференций. 2022/2023
Норвегия. Элитсериен. 2022
Норвегия. Элитсериен. 2021
Норвегия. Элитсериен. 2019
Лига Европы. 2018/2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Норвегия. Элитсериен. 2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Норвегия. Элитсериен. 2015
Норвегия. Элитсериен. 2014
Товарищеские матчи. 2013
12.09 | 17:00
Лиллестрем
2 : 0
Волеренга
05.09 | 19:00
Бранн
1 : 2
Лиллестрем
30.08 | 20:15
Лиллестрем
1 : 4
Фредрикстад
15.08 | 17:00
КФУМ-Камератене
1 : 1
Лиллестрем
09.08 | 15:30
Лиллестрем
0 : 2
Русенборг
31.07 | 22:00
Буде-Глимт
4 : 0
Лиллестрем
22.07 | 20:00
Лиллестрем
1 : 2
Викинг
18.07 | 17:00
Лиллестрем
2 : 1
КФУМ-Камератене
11.07 | 15:00
Фредрикстад
0 : 2
Лиллестрем
25.05 | 18:00
ХамКам
2 : 0
Лиллестрем
20.05 | 20:00
Лиллестрем
1 : 2
Кристиансунд
16.05 | 17:00
Лиллестрем
3 : 1
Сандефьорд
10.05 | 15:30
Русенборг
2 : 0
Лиллестрем
03.05 | 15:30
Лиллестрем
4 : 0
Сарпсборг 08
26.04 | 20:15
Лиллестрем
0 : 2
Буде-Глимт
19.04 | 15:30
Волеренга
0 : 2
Лиллестрем
15.04 | 20:00
Тромсе
0 : 0
Лиллестрем
11.04 | 15:00
Лиллестрем
3 : 1
Старт
06.04 | 18:00
Мольде
0 : 1
Лиллестрем
15.03 | 19:00
Олесунн
1 : 3
Лиллестрем
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