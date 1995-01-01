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    Лиллестрем - расписание

    Город Лиллестрем
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.lsk.no/
    Стадион Арасен
    Тренер Арне Эрландсен
    Норвегия. Элитсериен 2023
    1 тур
    		10 апреля, понедельник 18:00 Лиллестрем Стремсгодсет
    Норвегия. Элитсериен 2023
    2 тур
    		15 апреля, суббота 19:00 Викинг Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    3 тур
    		23 апреля, воскресенье 20:15 Лиллестрем Мольде
    Норвегия. Элитсериен 2023
    4 тур
    		1 мая, понедельник 19:00 Волеренга Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    5 тур
    		7 мая, воскресенье 20:15 Лиллестрем Буде-Глимт
    Норвегия. Элитсериен 2023
    6 тур
    		12 мая, пятница 20:00 Одд Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    7 тур
    		16 мая, вторник 19:00 Лиллестрем Сарпсборг 08
    Норвегия. Элитсериен 2023
    8 тур
    		29 мая, понедельник 20:15 ХамКам Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    9 тур
    		4 июня, воскресенье 18:00 Лиллестрем Стабек
    Норвегия. Элитсериен 2023
    10 тур
    		11 июня, воскресенье 20:15 Бранн Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    11 тур
    		25 июня, воскресенье 18:00 Лиллестрем Олесунн
    Норвегия. Элитсериен 2023
    12 тур
    		2 июля, воскресенье 18:00 Лиллестрем Тромсе
    Норвегия. Элитсериен 2023
    13 тур
    		9 июля, воскресенье 18:00 Русенборг Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    14 тур
    		16 июля, воскресенье 18:00 Лиллестрем Сандефьорд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    15 тур
    		23 июля, воскресенье 18:00 Хаугесунд Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    16 тур
    		30 июля, воскресенье 18:00 Лиллестрем ХамКам
    Норвегия. Элитсериен 2023
    17 тур
    		6 августа, воскресенье 18:00 Тромсе Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    18 тур
    		13 августа, воскресенье 18:00 Лиллестрем Викинг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    19 тур
    		20 августа, воскресенье 18:00 Стремсгодсет Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    20 тур
    		27 августа, воскресенье 18:00 Лиллестрем Бранн
    Норвегия. Элитсериен 2023
    21 тур
    		3 сентября, воскресенье 18:00 Олесунн Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    22 тур
    		17 сентября, воскресенье 18:00 Сарпсборг 08 Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    23 тур
    		24 сентября, воскресенье 18:00 Лиллестрем Русенборг
    Норвегия. Элитсериен 2023
    24 тур
    		8 октября, воскресенье 18:00 Стабек Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    25 тур
    		22 октября, воскресенье 18:00 Лиллестрем Волеренга
    Норвегия. Элитсериен 2023
    26 тур
    		29 октября, воскресенье 18:00 Буде-Глимт Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    27 тур
    		5 ноября, воскресенье 19:00 Лиллестрем Хаугесунд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    28 тур
    		12 ноября, воскресенье 19:00 Мольде Лиллестрем
    Норвегия. Элитсериен 2023
    29 тур
    		26 ноября, воскресенье 19:00 Лиллестрем Одд
    Норвегия. Элитсериен 2023
    30 тур
    		2 декабря, суббота 19:00 Сандефьорд Лиллестрем
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