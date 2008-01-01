Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|34
|22
|8
|4
|74:22
|+52
|74
|2.
|Сталь А
|34
|20
|6
|8
|58:35
|+23
|66
|3.
|Александрия
|34
|17
|9
|8
|51:35
|+16
|60
|4.
|Буковина
|34
|16
|10
|8
|49:33
|+16
|58
|5.
|Николаев
|34
|16
|9
|9
|47:41
|+6
|54
|6.
|Нафтовик-Укрнафта
|34
|15
|9
|10
|40:33
|+7
|54
|7.
|34
|15
|8
|11
|38:23
|+15
|53
|8.
|Звезда К
|34
|14
|10
|10
|49:37
|+12
|52
|9.
|ФК Сумы
|34
|14
|8
|12
|32:35
|-3
|50
|10.
|Олимпик Дн
|34
|15
|4
|15
|37:37
|0
|49
|11.
|Гелиос
|34
|12
|13
|9
|34:19
|+15
|49
|12.
|Титан
|34
|13
|9
|12
|46:38
|+8
|48
|13.
|Полтава
|34
|11
|12
|11
|38:35
|+3
|45
|14.
|Крымтеплица
|34
|9
|8
|17
|33:45
|-12
|35
|15.
|34
|8
|6
|20
|34:55
|-21
|30
|16.
|34
|7
|3
|24
|24:63
|-39
|24
|17.
|34
|5
|7
|22
|19:67
|-48
|22
|18.
|Арсенал БЦ
|34
|5
|5
|24
|26:76
|-50
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|17
|13
|4
|0
|42:6
|+36
|43
|2.
|Сталь А
|17
|11
|4
|2
|35:16
|+19
|37
|3.
|Буковина
|17
|11
|4
|2
|30:11
|+19
|37
|4.
|ФК Сумы
|17
|10
|5
|2
|17:7
|+10
|35
|5.
|Александрия
|17
|9
|5
|3
|24:16
|+8
|32
|6.
|17
|9
|3
|5
|17:9
|+8
|30
|7.
|Звезда К
|17
|8
|6
|3
|32:18
|+14
|30
|8.
|Николаев
|17
|8
|5
|4
|26:17
|+9
|29
|9.
|Олимпик Дн
|17
|8
|3
|6
|21:17
|+4
|27
|10.
|Гелиос
|17
|7
|6
|4
|18:10
|+8
|27
|11.
|Нафтовик-Укрнафта
|17
|7
|4
|6
|18:17
|+1
|25
|12.
|Полтава
|17
|6
|6
|5
|17:13
|+4
|24
|13.
|Титан
|17
|6
|5
|6
|25:21
|+4
|23
|14.
|Крымтеплица
|17
|6
|4
|7
|16:19
|-3
|22
|15.
|17
|5
|2
|10
|12:25
|-13
|17
|16.
|17
|4
|2
|11
|19:29
|-10
|14
|17.
|Арсенал БЦ
|17
|4
|1
|12
|20:42
|-22
|13
|18.
|17
|3
|3
|11
|12:35
|-23
|12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|17
|9
|4
|4
|32:16
|+16
|31
|2.
|Сталь А
|17
|9
|2
|6
|23:19
|+4
|29
|3.
|Нафтовик-Укрнафта
|17
|8
|5
|4
|22:16
|+6
|29
|4.
|Александрия
|17
|8
|4
|5
|27:19
|+8
|28
|5.
|Николаев
|17
|8
|4
|5
|21:24
|-3
|28
|6.
|Титан
|17
|7
|4
|6
|21:17
|+4
|25
|7.
|17
|6
|5
|6
|21:14
|+7
|23
|8.
|Олимпик Дн
|17
|7
|1
|9
|16:20
|-4
|22
|9.
|Звезда К
|17
|6
|4
|7
|17:19
|-2
|22
|10.
|Гелиос
|17
|5
|7
|5
|16:9
|+7
|22
|11.
|Полтава
|17
|5
|6
|6
|21:22
|-1
|21
|12.
|Буковина
|17
|5
|6
|6
|19:22
|-3
|21
|13.
|17
|4
|4
|9
|15:26
|-11
|16
|14.
|ФК Сумы
|17
|4
|3
|10
|15:28
|-13
|15
|15.
|Крымтеплица
|17
|3
|4
|10
|17:26
|-9
|13
|16.
|17
|2
|4
|11
|7:32
|-25
|10
|17.
|17
|2
|1
|14
|12:38
|-26
|7
|18.
|Арсенал БЦ
|17
|1
|4
|12
|6:34
|-28
|7