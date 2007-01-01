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Крымтеплица
Результаты
Крымтеплица - результаты матчей
Молодежное
Стадион:
Крымтеплица
Сайт:
http://www.fc-kt.com
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Украина. Кубок. 2012/2013
Украина. Первая лига. 2012/2013
Украина. Первая лига. 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок. 2010/2011
Украина. Первая лига. 2010/2011
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Чемпионат Украины. Первая лига. 2009/2010
Кубок Украины. 2008/2009
Кубок Украины. 2-й раунд 2008/2009
08.06 | 19:00
Крымтеплица
1 : 2
Нафтовик-Укрнафта
19.05 | 19:00
Звезда К
1 : 1
Крымтеплица
07.05 | 17:30
Полтава (2007)
1 : 1
Крымтеплица
02.05 | 20:00
Крымтеплица
0 : 3
Титан
27.04 | 18:00
Сталь
4 : 0
Крымтеплица
20.04 | 19:00
Крымтеплица
0 : 0
Буковина
13.04 | 16:00
ФК Сумы
1 : 0
Крымтеплица
30.03 | 16:00
Олимпик
0 : 3
Крымтеплица
23.03 | 19:00
Крымтеплица
0 : 0
Александрия
17.11 | 17:00
Гелиос
2 : 0
Крымтеплица
10.11 | 18:00
Крымтеплица
2 : 0
Николаев
03.11 | 16:00
Арсенал
1 : 3
Крымтеплица
27.10 | 16:00
Нафтовик-Укрнафта
1 : 0
Крымтеплица
10.10 | 19:00
Крымтеплица
0 : 2
Звезда К
29.09 | 19:00
Крымтеплица
1 : 1
Полтава (2007)
17.09 | 17:30
Титан
2 : 1
Крымтеплица
12.09 | 20:30
Крымтеплица
1 : 3
Сталь
06.09 | 18:00
Буковина
2 : 1
Крымтеплица
31.08 | 17:30
Крымтеплица
2 : 0
ФК Сумы
18.08 | 20:00
Крымтеплица
0 : 1
Олимпик
11.08 | 20:00
Александрия
1 : 0
Крымтеплица
28.07 | 20:00
Крымтеплица
1 : 0
Гелиос
21.07 | 19:00
Николаев
1 : 1
Крымтеплица
14.07 | 20:00
Крымтеплица
1 : 0
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