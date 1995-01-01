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    Инвернесс - результаты

    Город Инвернесс
    Дивизион Шотландия-Первый Дивизион
    Сайт www.ictfc.premiumtv.co.uk
    Стадион Туллоч Каледониан
    Тренер Джон Хьюз
    Турниры:
    Шотландия. Плей-офф (2016/2017), группа B
    5 тур
    		20 мая, суббота 17:00 Инвернесс 3:2 Мазервелл
    4 тур
    		17 мая, среда 21:45 Данди 0:2 Инвернесс
    3 тур
    		13 мая, суббота 17:00 Килмарнок 2:1 Инвернесс
    2 тур
    		6 мая, суббота 14:15 Инвернесс 2:1 Гамильтон Академикал
    1 тур
    		28 апреля, пятница 21:45 Росс Каунти 4:0 Инвернесс
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