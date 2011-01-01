Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
3
8
13
5
4
1
0
9
2
7
13
5
3
2
0
5
1
4
11
6
3
0
3
8
5
3
9
6
2
3
1
5
4
1
9
6
2
2
2
4
8
-4
8
6
1
3
2
5
7
-2
6
6
1
2
3
5
8
-3
5
6
1
1
4
3
9
-6
4
6
0
1
5
4
12
-8
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
3
0
3
7
2
2
0
0
5
1
4
6
3
2
0
1
4
1
3
6
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
0
3
2
7
-5
0
Команда
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
4
2
2
6
2
1
1
0
2
1
1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
0
4
-4
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире