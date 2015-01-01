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    Уракан - результаты

    Город Буэнос-Айрес
    Дивизион Аргентина-Примера
    Сайт http://www.clubahuracan.com.ar
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2015, группа 3
    Групповой этап, 6 тур
    		22 апреля, среда 02:30 Минерос 3:0 Уракан
    Групповой этап, 5 тур
    		15 апреля, среда 01:00 Уракан 3:1 Крузейро
    Групповой этап, 2 тур
    		4 марта, среда 04:00 Крузейро 0:0 Уракан
    Групповой этап, 1 тур
    		25 февраля, среда 01:00 Уракан 2:2 Минерос
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