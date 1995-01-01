Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|30
|8
|8
|14
|31:42
|-11
|32
|2.
|30
|9
|9
|12
|30:34
|-4
|36
|3.
|Звезда К
|30
|20
|5
|5
|52:22
|+30
|65
|4.
|Днепр Чер
|30
|16
|7
|7
|45:27
|+18
|55
|5.
|Оболонь-Бровар
|29
|16
|5
|8
|46:34
|+12
|53
|6.
|Мариуполь
|30
|14
|11
|5
|37:23
|+14
|53
|7.
|Горняк
|30
|13
|10
|7
|42:27
|+15
|49
|8.
|Николаев
|30
|13
|8
|9
|37:27
|+10
|47
|9.
|Гелиос
|28
|11
|12
|5
|30:24
|+6
|45
|10.
|Десна
|30
|11
|7
|12
|33:29
|+4
|40
|11.
|Нафтовик-Укрнафта
|29
|11
|6
|12
|33:32
|+1
|39
|12.
|Полтава
|30
|10
|8
|12
|32:32
|0
|38
|13.
|Горняк-Спорт
|30
|8
|9
|13
|30:35
|-5
|33
|14.
|ФК Сумы
|30
|8
|6
|16
|35:54
|-19
|30
|15.
|Тернополь
|29
|5
|7
|17
|18:46
|-28
|22
|16.
|Нива Т
|27
|2
|4
|21
|10:53
|-43
|10
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр Чер
|15
|12
|2
|1
|32:11
|+21
|38
|2.
|Звезда К
|15
|12
|1
|2
|34:9
|+25
|37
|3.
|Мариуполь
|15
|7
|7
|1
|20:10
|+10
|28
|4.
|Николаев
|15
|8
|3
|4
|23:14
|+9
|27
|5.
|Горняк
|15
|7
|6
|2
|21:11
|+10
|27
|6.
|15
|7
|6
|2
|19:12
|+7
|27
|7.
|Оболонь-Бровар
|15
|7
|4
|4
|24:17
|+7
|25
|8.
|Полтава
|15
|7
|3
|5
|16:11
|+5
|24
|9.
|Гелиос
|14
|6
|5
|3
|19:13
|+6
|23
|10.
|ФК Сумы
|15
|6
|3
|6
|20:21
|-1
|21
|11.
|Десна
|15
|6
|2
|7
|20:17
|+3
|20
|12.
|Нафтовик-Укрнафта
|14
|5
|4
|5
|17:14
|+3
|19
|13.
|15
|5
|4
|6
|16:15
|+1
|19
|14.
|Горняк-Спорт
|15
|4
|5
|6
|18:18
|0
|17
|15.
|Тернополь
|15
|4
|4
|7
|9:15
|-6
|16
|16.
|Нива Т
|13
|1
|2
|10
|3:22
|-19
|5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оболонь-Бровар
|14
|9
|1
|4
|22:17
|+5
|28
|2.
|Звезда К
|15
|8
|4
|3
|18:13
|+5
|28
|3.
|Мариуполь
|15
|7
|4
|4
|17:13
|+4
|25
|4.
|Горняк
|15
|6
|4
|5
|21:16
|+5
|22
|5.
|Гелиос
|14
|5
|7
|2
|11:11
|0
|22
|6.
|Нафтовик-Укрнафта
|15
|6
|2
|7
|16:18
|-2
|20
|7.
|Десна
|15
|5
|5
|5
|13:12
|+1
|20
|8.
|Николаев
|15
|5
|5
|5
|14:13
|+1
|20
|9.
|Днепр Чер
|15
|4
|5
|6
|13:16
|-3
|17
|10.
|Горняк-Спорт
|15
|4
|4
|7
|12:17
|-5
|16
|11.
|Полтава
|15
|3
|5
|7
|16:21
|-5
|14
|12.
|15
|3
|4
|8
|15:27
|-12
|13
|13.
|15
|2
|3
|10
|11:22
|-11
|9
|14.
|ФК Сумы
|15
|2
|3
|10
|15:33
|-18
|9
|15.
|Тернополь
|14
|1
|3
|10
|9:31
|-22
|6
|16.
|Нива Т
|14
|1
|2
|11
|7:31
|-24
|5