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    Горняк - таблица

    Город Кривой Рог
    Дивизион Украина-Первая лига
    Сайт http://fcgornyak.dp.ua/
    Стадион Шахта Октябрьская
    Тренер Геннадий Приходько
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 30 8 8 14 31:42 -11 32
    2. 30 9 9 12 30:34 -4 36
    3. Звезда К 30 20 5 5 52:22 +30 65
    4. Днепр Чер 30 16 7 7 45:27 +18 55
    5. Оболонь-Бровар 29 16 5 8 46:34 +12 53
    6. Мариуполь 30 14 11 5 37:23 +14 53
    7. Горняк 30 13 10 7 42:27 +15 49
    8. Николаев 30 13 8 9 37:27 +10 47
    9. Гелиос 28 11 12 5 30:24 +6 45
    10. Десна 30 11 7 12 33:29 +4 40
    11. Нафтовик-Укрнафта 29 11 6 12 33:32 +1 39
    12. Полтава 30 10 8 12 32:32 0 38
    13. Горняк-Спорт 30 8 9 13 30:35 -5 33
    14. ФК Сумы 30 8 6 16 35:54 -19 30
    15. Тернополь 29 5 7 17 18:46 -28 22
    16. Нива Т 27 2 4 21 10:53 -43 10
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Днепр Чер 15 12 2 1 32:11 +21 38
    2. Звезда К 15 12 1 2 34:9 +25 37
    3. Мариуполь 15 7 7 1 20:10 +10 28
    4. Николаев 15 8 3 4 23:14 +9 27
    5. Горняк 15 7 6 2 21:11 +10 27
    6. 15 7 6 2 19:12 +7 27
    7. Оболонь-Бровар 15 7 4 4 24:17 +7 25
    8. Полтава 15 7 3 5 16:11 +5 24
    9. Гелиос 14 6 5 3 19:13 +6 23
    10. ФК Сумы 15 6 3 6 20:21 -1 21
    11. Десна 15 6 2 7 20:17 +3 20
    12. Нафтовик-Укрнафта 14 5 4 5 17:14 +3 19
    13. 15 5 4 6 16:15 +1 19
    14. Горняк-Спорт 15 4 5 6 18:18 0 17
    15. Тернополь 15 4 4 7 9:15 -6 16
    16. Нива Т 13 1 2 10 3:22 -19 5
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Оболонь-Бровар 14 9 1 4 22:17 +5 28
    2. Звезда К 15 8 4 3 18:13 +5 28
    3. Мариуполь 15 7 4 4 17:13 +4 25
    4. Горняк 15 6 4 5 21:16 +5 22
    5. Гелиос 14 5 7 2 11:11 0 22
    6. Нафтовик-Укрнафта 15 6 2 7 16:18 -2 20
    7. Десна 15 5 5 5 13:12 +1 20
    8. Николаев 15 5 5 5 14:13 +1 20
    9. Днепр Чер 15 4 5 6 13:16 -3 17
    10. Горняк-Спорт 15 4 4 7 12:17 -5 16
    11. Полтава 15 3 5 7 16:21 -5 14
    12. 15 3 4 8 15:27 -12 13
    13. 15 2 3 10 11:22 -11 9
    14. ФК Сумы 15 2 3 10 15:33 -18 9
    15. Тернополь 14 1 3 10 9:31 -22 6
    16. Нива Т 14 1 2 11 7:31 -24 5
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