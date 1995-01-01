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    Горняк - результаты

    Город Кривой Рог
    Дивизион Украина-Первая лига
    Сайт http://fcgornyak.dp.ua/
    Стадион Шахта Октябрьская
    Тренер Геннадий Приходько
    Турниры:
    Украина. Первая лига (2015/2016)
    30 тур
    		1 июня, среда 18:00 Звезда К 2:1 Горняк
    29 тур
    		27 мая, пятница 00:00 Горняк 3:0 Нива
    Тех. поражение
    28 тур
    		21 мая, суббота 18:30 Гелиос 2:1 Горняк
    27 тур
    		15 мая, воскресенье 16:30 Горняк 0:0 Полтава
    25 тур
    		6 мая, пятница 17:00 Горняк 0:3 Нафтовик-Укрнафта
    24 тур
    		29 апреля, пятница 17:00 Николаев 0:3 Горняк
    23 тур
    		23 апреля, суббота 16:00 Горняк 0:0 Десна
    22 тур
    		17 апреля, воскресенье 14:00 Тернополь 0:3 Горняк
    21 тур
    		9 апреля, суббота 15:00 Горняк 2:0 ФК Сумы
    20 тур
    		2 апреля, суббота 14:30 Днепр 2:1 Горняк
    19 тур
    		26 марта, суббота 16:00 Горняк 3:1 Горняк-Спорт
    18 тур
    		22 ноября, воскресенье 14:00 Оболонь-Бровар 2:3 Горняк
    16 тур
    		7 ноября, суббота 15:00 Горняк 1:2 Мариуполь
    15 тур
    		1 ноября, воскресенье 15:00 Горняк 0:0 Звезда К
    14 тур
    		22 октября, четверг 16:00 Нива 0:1 Горняк
    13 тур
    		18 октября, воскресенье 15:00 Горняк 1:1 Гелиос
    4 тур
    		14 октября, среда 15:30 Горняк-Спорт 1:0 Горняк
    12 тур
    		10 октября, суббота 15:00 Полтава 0:0 Горняк
    10 тур
    		27 сентября, воскресенье 16:30 Нафтовик-Укрнафта 2:3 Горняк
    9 тур
    		19 сентября, суббота 16:00 Горняк 3:0 Николаев
    8 тур
    		12 сентября, суббота 17:00 Десна 1:1 Горняк
    7 тур
    		5 сентября, суббота 16:00 Горняк 1:1 Тернополь
    6 тур
    		30 августа, воскресенье 17:00 ФК Сумы 2:2 Горняк
    5 тур
    		26 августа, среда 17:00 Горняк 2:1 Днепр
    3 тур
    		8 августа, суббота 18:00 Горняк 2:1 Оболонь-Бровар
    1 тур
    		26 июля, воскресенье 17:30 Мариуполь 2:1 Горняк
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