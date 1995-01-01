Турниры:
Украина. Первая лига (2015/2016)
|30 тур
|1 июня, среда
|18:00
|Звезда К
|2:1
|Горняк
|29 тур
|27 мая, пятница
|00:00
|Горняк
|3:0
|Нива
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Тех. поражение
|28 тур
|21 мая, суббота
|18:30
|Гелиос
|2:1
|Горняк
|27 тур
|15 мая, воскресенье
|16:30
|Горняк
|0:0
|Полтава
|25 тур
|6 мая, пятница
|17:00
|Горняк
|0:3
|Нафтовик-Укрнафта
|24 тур
|29 апреля, пятница
|17:00
|Николаев
|0:3
|Горняк
|23 тур
|23 апреля, суббота
|16:00
|Горняк
|0:0
|Десна
|22 тур
|17 апреля, воскресенье
|14:00
|Тернополь
|0:3
|Горняк
|21 тур
|9 апреля, суббота
|15:00
|Горняк
|2:0
|ФК Сумы
|20 тур
|2 апреля, суббота
|14:30
|Днепр
|2:1
|Горняк
|19 тур
|26 марта, суббота
|16:00
|Горняк
|3:1
|Горняк-Спорт
|18 тур
|22 ноября, воскресенье
|14:00
|Оболонь-Бровар
|2:3
|Горняк
|16 тур
|7 ноября, суббота
|15:00
|Горняк
|1:2
|Мариуполь
|15 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Горняк
|0:0
|Звезда К
|14 тур
|22 октября, четверг
|16:00
|Нива
|0:1
|Горняк
|13 тур
|18 октября, воскресенье
|15:00
|Горняк
|1:1
|Гелиос
|4 тур
|14 октября, среда
|15:30
|Горняк-Спорт
|1:0
|Горняк
|12 тур
|10 октября, суббота
|15:00
|Полтава
|0:0
|Горняк
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|16:30
|Нафтовик-Укрнафта
|2:3
|Горняк
|9 тур
|19 сентября, суббота
|16:00
|Горняк
|3:0
|Николаев
|8 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|Десна
|1:1
|Горняк
|7 тур
|5 сентября, суббота
|16:00
|Горняк
|1:1
|Тернополь
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|ФК Сумы
|2:2
|Горняк
|5 тур
|26 августа, среда
|17:00
|Горняк
|2:1
|Днепр
|3 тур
|8 августа, суббота
|18:00
|Горняк
|2:1
|Оболонь-Бровар
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|17:30
|Мариуполь
|2:1
|Горняк