Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
31
19
7
5
59
34
25
64
31
17
10
4
60
30
30
61
32
18
6
8
68
45
23
60
32
17
8
7
70
51
19
59
32
14
7
11
74
52
22
49
27
10
4
13
35
44
-9
34
32
8
9
15
47
65
-18
33
27
8
8
11
34
53
-19
32
27
8
7
12
37
42
-5
31
27
8
3
16
35
53
-18
27
27
5
6
16
31
61
-30
21
27
4
5
18
30
50
-20
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
1
3
36
21
15
37
16
10
4
2
34
23
11
34
15
9
6
0
32
12
20
33
16
9
4
3
33
18
15
31
16
7
3
6
41
29
12
24
14
5
4
5
16
19
-3
19
14
5
3
6
19
26
-7
18
16
4
4
8
23
32
-9
16
13
4
2
7
17
28
-11
14
14
3
3
8
16
27
-11
12
13
3
0
10
14
25
-11
9
13
1
6
6
13
26
-13
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
8
4
4
28
18
10
28
16
8
4
4
37
33
4
28
15
7
6
2
23
13
10
27
16
8
2
6
34
22
12
26
16
7
4
5
33
23
10
25
13
7
1
5
19
17
2
22
16
4
5
7
24
33
-9
17
13
3
5
5
15
27
-12
14
14
4
1
9
18
25
-7
13
13
3
3
7
21
23
-2
12
14
4
0
10
18
35
-17
12
14
1
5
8
16
25
-9
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире