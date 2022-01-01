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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Гомель
Состав
€ 3 млн
Гомель - состав команды
Гомель
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fcgomel.by/
Тренер:
Андрей Горовцов
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
44
Клещук Станислав
Вра
26
€ 0.175 млн
49
Каратай Артем
Вра
22
€ 0.1 млн
90
Кукушкин Георгий
Защ
20
€ 0.2 млн
33
Сотников Виктор
Защ
25
€ 0.2 млн
16
Заяц Игорь
Защ
27
€ 0.2 млн
43
Шайхтдинов Дамир
Защ
22
€ 0.1 млн
30
Трояков Егор
Защ
31
€ 0.075 млн
4
Гаврилович Алексей
Защ
36
€ 0.075 млн
3
Матвейчик Сергей
Защ
38
€ 0.025 млн
17
Мартинкевич Вадим
Пол
22
€ 0.25 млн
19
Силинский Даниил
Пол
26
€ 0.2 млн
77
Лазарев Владислав
Пол
24
€ 0.15 млн
14
Пашевич Павел
Пол
25
€ 0.15 млн
20
Алиу Лукуман
Пол
23
€ 0.1 млн
5
Протасеня Глеб
Пол
21
€ 0.075 млн
7
Nikita Mayorov
Пол
-
21
Ковалевич Денис
Пол
24
-
23
Данилин Кирилл
Нап
23
€ 0.6 млн
7
Адеола Раймонд
Нап
25
€ 0.4 млн
11
Симоненко Тимофей
Нап
19
€ 0.3 млн
9
Леонович Кирилл
Нап
28
€ 0.25 млн
21
Ковалевич Денис
Нап
23
€ 0.2 млн
10
Лаптев Денис
Нап
35
€ 0.1 млн
8
Барсуков Евгений
Нап
36
€ 0.05 млн
63
Вадду Абу Суфьян
Нап
20
€ 0.025 млн
13
Мардас Максим
Нап
20
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 9
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