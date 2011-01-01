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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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Гомель
Результаты
€ 3 млн
Гомель - результаты матчей
Гомель
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fcgomel.by/
Тренер:
Андрей Горовцов
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Таблица
Беларусь. Кубок. 2026/2027
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Беларусь. Высшая лига. 2025
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Белоруссия. Высшая лига. 2018
Беларусь. Высшая лига. 2017
Беларусь. Высшая лига. 2015
Беларусь. Высшая лига. 2014
Беларусь. Высшая лига. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Беларусь. Высшая лига. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Беларусь. Высшая лига. 2011
Чемпионат Белоруссии. 2009
13.09 | 13:00
Ислочь
2 : 1
Гомель
05.09 | 15:30
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
Гомель
28.08 | 20:00
Гомель
1 : 0
Белшина
22.08 | 16:00
Славия-Мозырь
0 : 0
Гомель
15.08 | 15:10
Гомель
6 : 0
Нафтан
09.08 | 18:45
Гомель
0 : 1
Минск
01.08 | 18:10
Гомель
0 : 1
Витебск
11.07 | 20:45
Гомель
1 : 1
Неман
02.07 | 18:00
БАТЭ
0 : 1
Гомель
26.06 | 20:00
Арсенал
1 : 1
Гомель
20.06 | 20:30
Гомель
2 : 0
Днепр
13.06 | 19:00
Динамо Мн
2 : 1
Гомель
30.05 | 16:00
Гомель
2 : 1
Динамо-Брест
22.05 | 20:00
МЛ Витебск
0 : 0
Гомель
14.05 | 18:00
Гомель
2 : 3
Барановичи
08.05 | 20:00
Гомель
2 : 0
Ислочь
02.05 | 20:55
Гомель
1 : 1
Торпедо-БелАЗ
26.04 | 16:00
Белшина
0 : 2
Гомель
19.04 | 18:00
Гомель
3 : 1
Славия-Мозырь
10.04 | 16:00
Нафтан
0 : 2
Гомель
05.04 | 13:30
Гомель
0 : 2
Минск
20.03 | 17:00
Витебск
1 : 1
Гомель
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