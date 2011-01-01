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    Гомель - результаты

    Город Гомель
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://www.fcgomel.by/
    Стадион Центральный
    Тренер Владимир Невинский
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Минск 1:1 Гомель
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:2 Энергетик-БГУ
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 19:00 Неман 3:0 Гомель
    27 тур
    		24 октября, понедельник 15:30 Гомель 3:1 Ислочь
    26 тур
    		19 октября, среда 18:00 Динамо-Брест 1:1 Гомель
    25 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Гомель 1:0 Слуцк
    24 тур
    		8 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
    23 тур
    		30 сентября, пятница 20:00 Гомель 1:0 Витебск
    22 тур
    		16 сентября, пятница 16:45 Динамо 3:0 Гомель
    21 тур
    		11 сентября, воскресенье 20:30 Гомель 0:3 Шахтер
    20 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 БАТЭ
    19 тур
    		28 августа, воскресенье 18:00 Днепр 0:4 Гомель
    18 тур
    		20 августа, суббота 18:00 Гомель 0:3 Белшина
    17 тур
    		13 августа, суббота 19:00 Славия-Мозырь 0:1 Гомель
    16 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Гомель 4:1 Арсенал
    15 тур
    		15 июля, пятница 20:00 Гомель 0:3 Минск
    14 тур
    		9 июля, суббота 17:00 Энергетик-БГУ 0:0 Гомель
    13 тур
    		3 июля, воскресенье 20:00 Гомель 0:0 Неман
    9 тур
    		29 июня, среда 20:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
    12 тур
    		25 июня, суббота 15:00 Ислочь 1:1 Гомель
    11 тур
    		19 июня, воскресенье 18:00 Гомель 1:0 Динамо-Брест
    10 тур
    		27 мая, пятница 19:00 Слуцк 2:2 Гомель
    8 тур
    		13 мая, пятница 18:30 Витебск 1:1 Гомель
    7 тур
    		8 мая, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 Динамо
    6 тур
    		2 мая, понедельник 17:00 Шахтер 1:0 Гомель
    5 тур
    		22 апреля, пятница 20:00 БАТЭ 2:1 Гомель
    4 тур
    		17 апреля, воскресенье 16:00 Гомель 3:1 Днепр
    3 тур
    		11 апреля, понедельник 17:30 Белшина 2:3 Гомель
    2 тур
    		3 апреля, воскресенье 17:00 Гомель 0:2 Славия-Мозырь
    1 тур
    		20 марта, воскресенье 14:00 Арсенал 1:2 Гомель
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