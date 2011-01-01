Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Минск
|1:1
|Гомель
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Гомель
|1:2
|Энергетик-БГУ
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Неман
|3:0
|Гомель
|27 тур
|24 октября, понедельник
|15:30
|Гомель
|3:1
|Ислочь
|26 тур
|19 октября, среда
|18:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Гомель
|25 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Гомель
|1:0
|Слуцк
|24 тур
|8 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Гомель
|23 тур
|30 сентября, пятница
|20:00
|Гомель
|1:0
|Витебск
|22 тур
|16 сентября, пятница
|16:45
|Динамо
|3:0
|Гомель
|21 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:30
|Гомель
|0:3
|Шахтер
|20 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Гомель
|0:1
|БАТЭ
|19 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Днепр
|0:4
|Гомель
|18 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Гомель
|0:3
|Белшина
|17 тур
|13 августа, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Гомель
|16 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Гомель
|4:1
|Арсенал
|15 тур
|15 июля, пятница
|20:00
|Гомель
|0:3
|Минск
|14 тур
|9 июля, суббота
|17:00
|Энергетик-БГУ
|0:0
|Гомель
|13 тур
|3 июля, воскресенье
|20:00
|Гомель
|0:0
|Неман
|9 тур
|29 июня, среда
|20:00
|Гомель
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|12 тур
|25 июня, суббота
|15:00
|Ислочь
|1:1
|Гомель
|11 тур
|19 июня, воскресенье
|18:00
|Гомель
|1:0
|Динамо-Брест
|10 тур
|27 мая, пятница
|19:00
|Слуцк
|2:2
|Гомель
|8 тур
|13 мая, пятница
|18:30
|Витебск
|1:1
|Гомель
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Гомель
|0:1
|Динамо
|6 тур
|2 мая, понедельник
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Гомель
|5 тур
|22 апреля, пятница
|20:00
|БАТЭ
|2:1
|Гомель
|4 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:00
|Гомель
|3:1
|Днепр
|3 тур
|11 апреля, понедельник
|17:30
|Белшина
|2:3
|Гомель
|2 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:00
|Гомель
|0:2
|Славия-Мозырь
|1 тур
|20 марта, воскресенье
|14:00
|Арсенал
|1:2
|Гомель