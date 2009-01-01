Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
21
3
2
51
13
38
66
26
18
4
4
60
27
33
58
26
14
6
6
40
31
9
48
26
14
6
6
41
35
6
48
26
12
8
6
31
22
9
44
26
9
8
9
40
36
4
35
26
10
4
12
39
36
3
34
26
9
7
10
38
41
-3
34
26
7
7
12
34
35
-1
28
26
8
3
15
28
39
-11
27
26
7
5
14
25
37
-12
26
26
6
6
14
16
30
-14
24
26
6
4
16
24
46
-22
22
26
4
3
19
20
59
-39
15
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
14
0
0
33
3
30
42
13
12
1
0
40
12
28
37
13
9
2
2
26
13
13
29
13
9
1
3
26
8
18
28
13
8
3
2
20
10
10
27
13
7
5
1
18
10
8
26
13
7
3
3
26
17
9
24
13
5
7
1
24
15
9
22
12
5
5
2
15
10
5
20
13
6
0
7
19
15
4
18
13
4
2
7
11
17
-6
14
13
3
4
6
20
20
0
13
13
3
2
8
8
17
-9
11
13
3
2
8
11
23
-12
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
7
3
2
18
10
8
24
13
6
3
4
20
15
5
21
13
6
3
4
21
25
-4
21
13
5
4
4
14
18
-4
19
13
5
3
5
13
12
1
18
13
4
3
6
14
15
-1
15
13
3
4
6
8
13
-5
13
13
4
0
9
14
26
-12
12
13
2
5
6
14
19
-5
11
13
2
3
8
9
24
-15
9
13
2
2
9
13
29
-16
8
13
1
3
9
13
28
-15
6
14
2
0
12
10
27
-17
6
13
1
1
11
9
36
-27
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире