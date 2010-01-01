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    Дачия - результаты

    Город Кишинев
    Дивизион Молдова-Национальный дивизион
    Сайт http://fcdacia.md/
    Тренер Олег Беженарь
    Турниры:
    Лига Европы (2017/2018), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 6 июля, четверг 17:00 Дачия 0:4 Шкендия
    Лига Европы (2017/2018), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 29 июня, четверг 19:00 Шкендия 3:0 Дачия
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