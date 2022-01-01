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Англия. Вторая лига
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Челтенхэм
Состав
€ 2 млн
Челтенхэм - состав команды
Челтенхэм
Англия. Вторая лига
Стадион:
Эбби Бизнес Стэдиум
Сайт:
http://www.ctfc.com
Тренер:
Марк Йетс
Состав
Статистика
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Wyll Stanway
Вра
-
25
Суини Пирс
Защ
32
€ 0.2 млн
5
Канди Робби
Защ
29
€ 0.2 млн
3
Томкинсон Джонатан
Защ
24
€ 0.2 млн
3
Хармон Джордж
Защ
25
€ 0.175 млн
21
Нерс Джордж
Защ
27
€ 0.1 млн
25
Сохна Харрисон
Защ
24
€ 0.075 млн
6
Уилсон Джеймс
Защ
37
€ 0.025 млн
4
Joseph Tomlinson
Защ
-
7
Стивенсон Бен
Пол
29
€ 0.175 млн
8
МакКэн Чарли
Пол
24
€ 0.15 млн
14
Брум Райан
Пол
30
€ 0.15 млн
16
Мартин Джош
Пол
25
€ 0.125 млн
7
Пелл Гарри
Пол
34
€ 0.05 млн
15
Tom Taylor
Пол
-
7
Cole Deeming
Пол
-
29
Tom King
Пол
-
20
Favour Onukwuli
Пол
-
33
Freddie Willcox
Пол
-
28
Tommy Backwell
Пол
-
18
Вайманн Андреас
Нап
35
€ 0.4 млн
26
Шипли Джордан
Нап
28
€ 0.25 млн
10
Миллер Джордж
Нап
28
€ 0.125 млн
19
Jake Evans
Нап
-
31
Mamadou Diallo
Нап
-
1
Joe Day
Нап
-
11
Jake Bickerstaff
Нап
-
4
Liam Kinsella
Нап
-
9
Lee Angol
Нап
-
17
Scott Bennett
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 10
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