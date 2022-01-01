Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Вторая лига
Команды
Челтенхэм
Расписание
€ 2 млн
Челтенхэм - расписание матчей
Челтенхэм
Англия. Вторая лига
Стадион:
Эбби Бизнес Стэдиум
Сайт:
http://www.ctfc.com
Тренер:
Марк Йетс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Челтенхэм
19.09 | 17:00
Колчестер Юнайтед
- : -
Челтенхэм
26.09 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Честерфилд
26.09 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Честерфилд
03.10 | 17:00
Аккрингтон Стэнли
- : -
Челтенхэм
03.10 | 17:00
Аккрингтон Стэнли
- : -
Челтенхэм
10.10 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Солфорд Сити
10.10 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Солфорд Сити
17.10 | 17:00
Олдхэм
- : -
Челтенхэм
17.10 | 17:00
Олдхэм
- : -
Челтенхэм
20.10 | 21:45
Челтенхэм
- : -
Флитвуд
20.10 | 21:45
Челтенхэм
- : -
Флитвуд
24.10 | 14:30
Челтенхэм
- : -
Ньюпорт Каунти
24.10 | 14:30
Челтенхэм
- : -
Ньюпорт Каунти
31.10 | 18:00
Транмер
- : -
Челтенхэм
31.10 | 18:00
Транмер
- : -
Челтенхэм
14.11 | 15:30
Эксетер Сити
- : -
Челтенхэм
14.11 | 15:30
Эксетер Сити
- : -
Челтенхэм
21.11 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Бристоль Роверс
21.11 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Бристоль Роверс
28.11 | 18:00
Шрусбери Таун
- : -
Челтенхэм
28.11 | 18:00
Шрусбери Таун
- : -
Челтенхэм
01.12 | 22:45
Челтенхэм
- : -
Рочдейл
01.12 | 22:45
Челтенхэм
- : -
Рочдейл
12.12 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Крю Александра
12.12 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Крю Александра
19.12 | 18:00
Гиллинхэм
- : -
Челтенхэм
19.12 | 18:00
Гиллинхэм
- : -
Челтенхэм
26.12 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Порт Вейл
26.12 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Порт Вейл
29.12 | 22:45
Нортгемптон Таун
- : -
Челтенхэм
29.12 | 22:45
Нортгемптон Таун
- : -
Челтенхэм
01.01 | 18:00
Уолсолл
- : -
Челтенхэм
01.01 | 18:00
Уолсолл
- : -
Челтенхэм
09.01 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Гиллинхэм
09.01 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Гиллинхэм
16.01 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Олдхэм
16.01 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Олдхэм
19.01 | 22:45
Флитвуд
- : -
Челтенхэм
19.01 | 22:45
Флитвуд
- : -
Челтенхэм
23.01 | 18:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Челтенхэм
23.01 | 18:00
Ньюпорт Каунти
- : -
Челтенхэм
30.01 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Транмер
30.01 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Транмер
06.02 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Барнет
06.02 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Барнет
09.02 | 22:45
Йорк Сити
- : -
Челтенхэм
09.02 | 22:45
Йорк Сити
- : -
Челтенхэм
13.02 | 18:00
Гримсби Таун
- : -
Челтенхэм
13.02 | 18:00
Гримсби Таун
- : -
Челтенхэм
20.02 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Кроули Таун
20.02 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Кроули Таун
27.02 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Эксетер Сити
27.02 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Эксетер Сити
06.03 | 18:00
Ротерхэм
- : -
Челтенхэм
06.03 | 18:00
Ротерхэм
- : -
Челтенхэм
13.03 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Суиндон Таун
13.03 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Суиндон Таун
20.03 | 18:00
Бристоль Роверс
- : -
Челтенхэм
20.03 | 18:00
Бристоль Роверс
- : -
Челтенхэм
26.03 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Уолсолл
26.03 | 18:00
Челтенхэм
- : -
Уолсолл
29.03 | 17:00
Порт Вейл
- : -
Челтенхэм
29.03 | 17:00
Порт Вейл
- : -
Челтенхэм
03.04 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Нортгемптон Таун
03.04 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Нортгемптон Таун
10.04 | 17:00
Крю Александра
- : -
Челтенхэм
10.04 | 17:00
Крю Александра
- : -
Челтенхэм
13.04 | 21:45
Солфорд Сити
- : -
Челтенхэм
13.04 | 21:45
Солфорд Сити
- : -
Челтенхэм
17.04 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
17.04 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Колчестер Юнайтед
24.04 | 17:00
Честерфилд
- : -
Челтенхэм
24.04 | 17:00
Честерфилд
- : -
Челтенхэм
27.04 | 21:45
Челтенхэм
- : -
Аккрингтон Стэнли
27.04 | 21:45
Челтенхэм
- : -
Аккрингтон Стэнли
01.05 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Шрусбери Таун
01.05 | 17:00
Челтенхэм
- : -
Шрусбери Таун
08.05 | 17:00
Рочдейл
- : -
Челтенхэм
08.05 | 17:00
Рочдейл
- : -
Челтенхэм
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+