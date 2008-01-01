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Англия. Вторая лига
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Челтенхэм
Результаты
€ 2 млн
Челтенхэм - результаты матчей
Челтенхэм
Англия. Вторая лига
Стадион:
Эбби Бизнес Стэдиум
Сайт:
http://www.ctfc.com
Тренер:
Марк Йетс
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Таблица
Англия. Вторая лига. 2026/2027
Англия. Кубок лиги. 2026/2027
Англия. Кубок. 2025/2026
Англия. Кубок лиги. 2025/2026
Англия. Вторая лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Вторая лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
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Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
12.09 | 14:30
Кроули Таун
1 : 3
Челтенхэм
05.09 | 17:00
Челтенхэм
2 : 2
Гримсби Таун
01.09 | 21:45
Челтенхэм
3 : 2
Йорк Сити
29.08 | 14:30
Барнет
2 : 2
Челтенхэм
22.08 | 17:00
Суиндон Таун
2 : 1
Челтенхэм
15.08 | 17:00
Челтенхэм
2 : 1
Ротерхэм
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