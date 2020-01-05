- 5 января 2020
- 01:34 Кубок Франции. «Тулуза» проиграла команде из Д4, «Лион» победил соперника со счетом 7:0 1
- 7 февраля 2018
- 01:43 Победа над «Бур-ан-Брессом» стала для «Марселя» крупнейшей за последние 70 лет 3
- 6 февраля 2018
- 22:16 Кубок Франции. «Марсель» забил девять голов «Бур-ан-Брессу», Митроглу и Окампос сделали хет-трики
- 10 февраля 2016
- 01:33 Кубок Франции. «Гранвиль» победил «Бур-ан-Бресс»
- 16 декабря 2015
- 22:38 Кубок французской лиги. «Марсель» взял верх над «Бург-Перроной»
- 7 ноября 2015
- 00:52 Панюков отметился дебютными голами за «Аяччо»