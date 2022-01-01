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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Буковина
Новости
Буковина - новости команды
Черновцы
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Украина
Сайт:
http://www.fcbukovyna.com/
Тренер:
Сергей Шищенко
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
«Буковина» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Буковина» – «Заря»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
12 сентября
«Эпицентр» – «Буковина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Эпицентр» – «Буковина»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Буковина» – «Динамо Киев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
31 августа
«Буковина» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027
30 августа
Трансляция
«Карпаты» – «Буковина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Карпаты» – «Буковина»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Буковина» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Буковина» – «Оболонь»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Буковина» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2026
3 августа
«Буковина» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 1 тура Премьер-лиги 2026
2 августа
Трансляция
«Буковина» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026
21 апреля
«Буковина» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
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