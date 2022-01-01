Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
5
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
35
28
5
2
87
24
63
89
35
25
8
2
95
33
62
83
35
20
8
7
58
36
22
68
35
14
9
12
42
37
5
51
35
13
10
12
47
46
1
49
35
11
6
18
34
52
-18
39
35
8
8
19
37
61
-24
32
35
6
11
18
26
63
-37
29
35
5
10
20
44
67
-23
25
35
4
7
24
34
85
-51
19
Команда
4
6
7
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
4
1
55
14
41
43
17
13
4
0
48
15
33
43
18
11
3
4
33
19
14
36
18
9
6
3
32
17
15
33
18
10
2
6
22
14
8
32
17
5
5
7
28
26
2
20
17
4
6
7
17
26
-9
18
17
4
3
10
16
28
-12
15
17
4
2
11
13
26
-13
14
18
2
6
10
19
36
-17
12
Команда
6
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
1
1
32
10
22
46
18
12
4
2
47
18
29
40
17
9
5
3
25
17
8
32
18
7
3
8
18
24
-6
24
17
4
7
6
20
23
-3
19
18
4
6
8
24
35
-11
18
17
4
4
9
15
29
-14
16
18
2
5
11
9
37
-28
11
17
2
1
14
15
49
-34
7
18
0
5
13
16
41
-25
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире