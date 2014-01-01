Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Аделаида Юнайтед - турнирная таблица

Аделаида
Австралия. А-лига
Стадион:
Куперс
Сайт:
http://www.adelaideunited.com.au/
Тренер:
Карл Вирт
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Ньюкасл Джетс
2
Аделаида Юнайтед
3
Окленд
4
Мельбурн Виктори
5
Сидней
6
Мельбурн Сити
7
Макартур
8
Веллингтон Феникс
9
Сентрал Кост Маринерс
10
Перт Глори
11
Брисбен Роар
12
Вестерн Сидней Уондерерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
3
8
55
39
16
48
26
12
7
7
46
36
10
43
26
11
9
6
42
29
13
42
26
11
7
8
44
33
11
40
26
11
6
9
33
25
8
39
26
10
8
8
33
33
0
38
26
9
7
10
37
44
-7
34
26
9
6
11
36
48
-12
33
26
8
8
10
35
42
-7
32
26
8
7
11
32
39
-7
31
26
6
8
12
27
36
-9
26
26
5
6
15
27
43
-16
21
Команда
1
Аделаида Юнайтед
2
Мельбурн Виктори
3
Ньюкасл Джетс
4
Мельбурн Сити
5
Сидней
6
Окленд
7
Макартур
8
Перт Глори
9
Веллингтон Феникс
10
Сентрал Кост Маринерс
11
Брисбен Роар
12
Вестерн Сидней Уондерерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
3
3
25
17
8
24
13
6
4
3
26
14
12
22
13
7
1
5
30
20
10
22
13
6
2
5
18
13
5
20
13
5
4
4
19
13
6
19
13
5
4
4
20
17
3
19
13
5
4
4
22
22
0
19
13
5
2
6
16
16
0
17
13
5
2
6
19
23
-4
17
13
3
7
3
17
17
0
16
13
3
4
6
14
18
-4
13
13
3
4
6
12
19
-7
13
Команда
1
Ньюкасл Джетс
2
Окленд
3
Сидней
4
Аделаида Юнайтед
5
Мельбурн Виктори
6
Мельбурн Сити
7
Сентрал Кост Маринерс
8
Веллингтон Феникс
9
Макартур
10
Перт Глори
11
Брисбен Роар
12
Вестерн Сидней Уондерерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
2
3
25
19
6
26
13
6
5
2
22
12
10
23
13
6
2
5
14
12
2
20
13
5
4
4
21
19
2
19
13
5
3
5
18
19
-1
18
13
4
6
3
15
20
-5
18
13
5
1
7
18
25
-7
16
13
4
4
5
17
25
-8
16
13
4
3
6
15
22
-7
15
13
3
5
5
16
23
-7
14
13
3
4
6
13
18
-5
13
13
2
2
9
15
24
-9
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
4
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
4
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+