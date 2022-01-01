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Япония. Джей-лига
Команды
Матида Зельвия
Состав
€ 8 млн
Матида Зельвия - состав команды
Матида
Япония. Джей-лига
Стадион:
Матида ГИОН Стэдиум
Сайт:
http://www.zelvia.co.jp/
Тренер:
Го Курода
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Тани Косеи
Вра
25
€ 1.7 млн
13
Tatsuya Morita
Вра
-
5
Дрешевич Ибрагим
Защ
29
€ 1.4 млн
88
Hotaka Nakamura
Защ
-
6
Henry Heroki Mochizuki
Защ
-
26
Kotaro Hayashi
Защ
-
2
Tomoki Imai
Защ
-
50
Daihachi Okamura
Защ
-
24
Min Tae Kim
Защ
-
31
Лави Нета
Пол
30
€ 0.8 млн
16
Hiroyuki Mae
Пол
-
39
Byron Vásquez
Пол
-
7
Сома Юки
Нап
29
€ 2 млн
10
Сан-Хо На
Нап
30
€ 0.9 млн
20
Нисимура Такума
Нап
29
€ 0.8 млн
9
Фудзио Шота
Нап
25
€ 0.8 млн
99
Йенги Тете
Нап
25
€ 0.45 млн
22
Takaya Numata
Нап
-
27
Erik
Нап
-
3
Gen Shoji
Нап
-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 3, нападающих: 8
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