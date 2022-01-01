Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гнилане - турнирная таблица

Гнилане
Косово. Суперлига
Стадион:
Городской
Тренер:
Клодиан Дуро
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Дрита
2
Балкани
3
Малишева
4
Дукаджини
5
Дреница
6
Гнилане
7
Лапи
8
Приштина
9
Феризай
10
Приштина е Ре
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
20
6
10
50
35
15
66
36
17
7
12
61
41
20
58
36
17
6
13
57
50
7
57
36
13
13
10
42
35
7
52
36
15
6
15
46
52
-6
51
36
14
9
13
47
48
-1
51
36
13
10
13
46
50
-4
49
36
13
9
14
51
51
0
48
36
10
8
18
40
54
-14
38
36
7
8
21
36
60
-24
29
Команда
1
Дрита
2
Балкани
3
Дреница
4
Малишева
5
Лапи
6
Приштина
7
Дукаджини
8
Феризай
9
Гнилане
10
Приштина е Ре
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
1
3
32
13
19
43
18
10
4
4
36
18
18
34
18
8
5
5
31
26
5
29
18
9
2
7
30
27
3
29
18
7
7
4
27
19
8
28
18
7
7
4
25
17
8
28
18
6
7
5
22
15
7
25
18
7
2
9
21
24
-3
23
18
6
3
9
25
27
-2
21
18
5
3
10
17
24
-7
18
Команда
1
Гнилане
2
Малишева
3
Дукаджини
4
Балкани
5
Дрита
6
Дреница
7
Лапи
8
Приштина
9
Феризай
10
Приштина е Ре
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
8
6
4
22
21
1
30
18
8
4
6
27
23
4
28
18
7
6
5
20
20
0
27
18
7
3
8
25
23
2
24
18
6
5
7
18
22
-4
23
18
7
1
10
15
26
-11
22
18
6
3
9
19
31
-12
21
18
6
2
10
26
34
-8
20
18
3
6
9
19
30
-11
15
18
2
5
11
19
36
-17
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
16-летний вингер «Ростова» перейдет в ЦСКА
16:29
ФотоПуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
6
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
20
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
8
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
2
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
18
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+