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Англия. Вторая лига
Команды
Солфорд Сити
Состав
€ 3,98 млн
Солфорд Сити - состав команды
Солфорд
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://salfordcityfc.co.uk/
Тренер:
Грэм Александер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Норрис Уилл
Вра
33
€ 0.3 млн
26
Бердж Ли
Вра
33
€ 0.075 млн
12
Sam Long
Вра
-
33
Mark Howard
Вра
-
24
Доррингтон Элфи
Защ
21
€ 0.6 млн
15
Купер Брендон
Защ
26
€ 0.35 млн
17
Скарр Дэн
Защ
31
€ 0.35 млн
19
Многа Хаджи
Защ
24
€ 0.25 млн
20
Тертон Олли
Защ
33
€ 0.15 млн
29
Гарбатт Люк
Защ
33
€ 0.125 млн
2
Nathan Asiimwe
Защ
-
3
Zach Awe
Защ
-
6
Пауэлл Джо
Пол
28
€ 0.8 млн
4
Эймсон Уилл
Пол
32
€ 0.2 млн
20
Честерс Дэн
Пол
24
€ 0.075 млн
8
Грант Джордж
Пол
31
-
44
Brendan Sarpong-Wiredu
Пол
-
19
Ryan Graydon
Пол
-
30
Kyrell Malcolm
Пол
-
10
Kelly N'Mai
Пол
-
23
Удо Даниэль
Нап
30
€ 0.35 млн
7
Вудберн Бенджамин
Нап
27
€ 0.25 млн
16
Борини Фабио
Нап
35
€ 0.1 млн
24
Taylor Allen
Нап
-
18
M. Butcher
Нап
-
16
Elliot Bonds
Нап
-
9
Macaulay Langstaff
Нап
-
14
Abraham Odoh
Нап
-
43
Luke Molyneux
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 9
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