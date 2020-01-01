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Солфорд Сити
Результаты
€ 3,98 млн
Солфорд Сити - результаты матчей
Солфорд
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://salfordcityfc.co.uk/
Тренер:
Грэм Александер
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Англия. Вторая лига. 2026/2027
Англия. Кубок лиги. 2026/2027
Англия. Кубок. 2025/2026
Англия. Кубок лиги. 2025/2026
Англия. Вторая лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Вторая лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Англия. Вторая лига. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2021/2022
Англия. Кубок лиги. 2020/2021
31.10 | 18:00
Солфорд Сити
2 : 1
Эксетер Сити
26.10 | 23:00
Уолсолл
2 : 4
Солфорд Сити
20.10 | 21:45
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
17.10 | 17:00
Солфорд Сити
2 : 1
Кроули Таун
10.10 | 17:00
Челтенхэм
0 : 2
Солфорд Сити
03.10 | 17:00
Солфорд Сити
1 : 0
Флитвуд
26.09 | 19:30
Олдхэм
1 : 4
Солфорд Сити
19.09 | 17:00
Солфорд Сити
1 : 0
Суиндон Таун
12.09 | 17:00
Ротерхэм
3 : 3
Солфорд Сити
05.09 | 14:30
Солфорд Сити
1 : 0
Порт Вейл
01.09 | 21:45
Солфорд Сити
2 : 1
Ньюпорт Каунти
29.08 | 17:00
Шрусбери Таун
1 : 0
Солфорд Сити
22.08 | 14:30
Солфорд Сити
0 : 1
Честерфилд
15.08 | 17:00
Барнет
3 : 1
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