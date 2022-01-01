Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Парагвай. Примера
Команды
Соль де Америка
Результаты
Соль де Америка - результаты матчей
Асунсьон
Парагвай. Примера
Стадион:
Эстадио Луис Альфонсо Джаньи
Тренер:
Сесар Кастро
Результаты
Расписание
Таблица
Парагвай. Примера. 2024
30.11 | 01:30
Соль де Америка
1 : 0
Спортиво Амелиано
26.11 | 01:00
Либертад
2 : 0
Соль де Америка
16.11 | 01:30
Соль де Америка
2 : 2
Спортиво Триниденс
11.11 | 02:30
Гуарани
1 : 1
Соль де Америка
05.11 | 00:00
Соль де Америка
3 : 2
Насьональ
26.10 | 23:30
Такуари
0 : 4
Соль де Америка
20.10 | 23:30
Соль де Америка
0 : 1
Серро Портеньо
13.10 | 02:00
Олимпия
1 : 1
Соль де Америка
05.10 | 00:30
Генерал Кабальеро
1 : 1
Соль де Америка
29.09 | 02:30
Соль де Америка
1 : 1
Спортиво Лукеньо
24.09 | 00:30
2 де Майо
1 : 2
Соль де Америка
18.09 | 00:30
Спортиво Амелиано
1 : 0
Соль де Америка
12.09 | 00:30
Соль де Америка
0 : 1
Либертад
03.09 | 02:30
Спортиво Триниденс
1 : 0
Соль де Америка
29.08 | 00:30
Соль де Америка
0 : 0
Гуарани
24.08 | 03:00
Насьональ
3 : 1
Соль де Америка
18.08 | 02:00
Соль де Америка
1 : 2
Такуари
12.08 | 01:30
Серро Портеньо
1 : 0
Соль де Америка
07.08 | 03:00
Соль де Америка
0 : 1
Олимпия
03.08 | 03:00
Соль де Америка
3 : 0
Генерал Кабальеро
28.07 | 01:30
Спортиво Лукеньо
2 : 1
Соль де Америка
22.07 | 01:30
Соль де Америка
0 : 2
2 де Майо
07.06 | 01:00
Генерал Кабальеро
2 : 3
Соль де Америка
04.06 | 01:00
Соль де Америка
2 : 1
Спортиво Амелиано
26.05 | 00:00
Насьональ
3 : 0
Соль де Америка
22.05 | 21:30
Соль де Америка
5 : 3
Такуари
20.05 | 00:00
Соль де Америка
0 : 3
Серро Портеньо
11.05 | 03:30
Либертад
4 : 0
Соль де Америка
06.05 | 02:30
Соль де Америка
1 : 0
2 де Майо
27.04 | 02:30
Спортиво Триниденс
4 : 0
Соль де Америка
20.04 | 01:00
Соль де Америка
0 : 3
Спортиво Лукеньо
13.04 | 01:00
Гуарани
1 : 0
Соль де Америка
08.04 | 00:30
Соль де Америка
0 : 0
Олимпия
01.04 | 00:30
Соль де Америка
2 : 1
Генерал Кабальеро
19.03 | 01:30
Спортиво Амелиано
2 : 1
Соль де Америка
09.03 | 00:00
Соль де Америка
1 : 0
Насьональ
05.03 | 01:30
Такуари
0 : 2
Соль де Америка
25.02 | 02:45
Серро Портеньо
0 : 0
Соль де Америка
19.02 | 00:15
Соль де Америка
1 : 1
Либертад
10.02 | 00:15
2 де Майо
3 : 0
Соль де Америка
03.02 | 02:45
Соль де Америка
2 : 3
Спортиво Триниденс
28.01 | 00:30
Спортиво Лукеньо
1 : 1
Соль де Америка
25.01 | 00:30
Соль де Америка
2 : 2
Гуарани
20.01 | 02:30
Олимпия
1 : 1
Соль де Америка
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
1
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+