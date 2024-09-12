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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Соль де Америка - Либертад
Соль де Америка - Либертад: обзор матча 12 сентября 2024
Соль де Америка
12.09.2024, четверг, 00:30
Парагвай. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Либертад
Матч
Статистика
Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Соль де Америка - Либертад
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 22 тур
Соль де Америка
1 : 0
30.11.2024
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
2 : 0
26.11.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 20 тур
Соль де Америка
2 : 2
16.11.2024
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 19 тур
Гуарани
1 : 1
11.11.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 18 тур
Соль де Америка
3 : 2
05.11.2024
Насьональ
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
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2025.12.28 12:15
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«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
2018.01.01 15:36
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Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
2015.12.30 11:48
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