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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Соль де Америка - Генерал Кабальеро
Соль де Америка - Генерал Кабальеро: обзор матча 03 августа 2024
Соль де Америка
03.08.2024, суббота, 03:00
Парагвай. Примера, 3 тур
3 : 0
Завершен
Генерал Кабальеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Соль де Америка - Генерал Кабальеро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 22 тур
Соль де Америка
1 : 0
30.11.2024
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
2 : 0
26.11.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 20 тур
Соль де Америка
2 : 2
16.11.2024
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 19 тур
Гуарани
1 : 1
11.11.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 18 тур
Соль де Америка
3 : 2
05.11.2024
Насьональ
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 22 тур
Либертад
2 : 0
27.11.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 21 тур
Генерал Кабальеро
0 : 2
24.11.2025
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Олимпия
1 : 1
09.11.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 19 тур
Генерал Кабальеро
1 : 3
31.10.2025
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
1 : 4
27.10.2025
Генерал Кабальеро
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